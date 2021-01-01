أخبار الأهلي اليوم | استقبال حافل للخطيب في قطر .. ومدرب الدحيل يشيد بخبرة الأحمر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 29 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 29 يناير 2021.

الأهلي يصل إلى قطر وسط استقبال حافل من جماهيره

وصل فريق الأهلي إلى قطر خلال الساعات الماضية، وسط استقبال كبير من الجماهير الحمراء في المطار استعدادًا لخوض المارد الأحمر منافسات كأس العالم للأندية.

واحتفت الجماهير المتواجدة بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث هو من يترأس البعثة، حيث يبدأ الأحمر مشواره من الدور الثاني بمواجهة الدحيل القطري.

شاهد هتافات جمهور #الأهلي المصري لرئيس النادي محمود #الخطيب بعد خروج البعثة من مطار حمد الدولي وتوجهها إلى مقر إقامتها تمهيداً للمشاركة في #مونديال_الأندية pic.twitter.com/lzli7hU1E7 — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 29, 2021

لموشي: الأهلي يتسلح بالخبرة في المونديال .. ونسعى لإسعاد جماهير الدحيل

تحدث صبري لموشي المدير الفني للدحيل القطري، عن مواجهة الأهلي المصري، ضمن منافسات كأس العالم للأندية الذي سينطلق خلال الأسبوع المقبلة في قطر.

الدحيل سيواجه الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية، على استاد "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

عاد الدوري المصري الممتاز من جديد بموسم يتوقع أن يكون أكثر إثارة من سابقيه يحمل الرقم 62 في تاريخ البطولة في ديسمبر 2020، وذلك بعد أسابيع قليلة من نهاية الموسم الماضي.

يمتلك النادي الأهلي شعبية كبيرة في الوطن العربي وليس فقط في مصر، وقد وضع نفسه منذ سنوات على خارطة الكرة العالمية بمشاركاته المشرفة في كأس العالم للأندية في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، كما أحد أكثر الأندية في العالم فوزًا بالبطولات. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

انطلقت النسخة رقم 62 من الدوري المصري الممتاز في 12 ديسمبر 2020، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة برصيد 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط. ( طالع التفاصيل )

نادي المريخ: نتمنى ضم حسين الشحات من الأهلي

أكد الصادق صالح، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، على أنه يتمنى ضم حسين الشحات جناح فريق النادي الأهلي إلى صفوف فريقه، في ظل إعجابه بالمستوى الذي يقدمه.

المريخ يقع في المجموعة الأولى مع النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يختتم تدريباته بالقاهرة قبل السفر إلى قطر

أدى فريق النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، حيث تحدث معهم في الجوانب الفنية والخططية خلال مران الأهلي الختامي بالقاهرة.

وزير الرياضة يزور الأهلي قبل المشاركة بالمونديال

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواجد في مقر النادي الأهلي اليوم الجمعة، قبل سفر الفريق الأحمر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الوزير قال خلال حديثه متابعة تدريبات الأهلي: "زيارتي مهمة للغاية، وهدفي هو دعم الفريق لأنه يمثل البطولة العالمية الكبيرة، وأتمنى له التوفيق وأن يكون خير ممثل لنا في المونديال، لتعزيز مكانة وريادة الرياضة المصرية بشكل عام".

وكيل أعمال وليد سليمان يكشف سبب سفره إلى قطر

أكد حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على أن سفره إلى قطر مع بعثة الفريق بكأس العالم للأندية، من أجل دعم الفريق ومساندته، وأيضًا لأهمية دوره الذي يتخطى فكرة المشاركة بالبطولة".

وتابع خلال تصريحات لموقع "يلا كورة": "وليد سليمان يعي جيدًا دوره مع الفريق، وينظر للأمور بنظرة تضع مصلحة الأهلي أولا، ولا تقف عند مشاركته أو تواجده في القائمة".