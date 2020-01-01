جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة
عاد الدوري المصري الممتاز من جديد بموسم يتوقع أن يكون أكثر إثارة من سابقيه يحمل الرقم 62 في تاريخ البطولة في ديسمبر 2020، وذلك بعد أسابيع قليلة من نهاية الموسم الماضي.
يمتلك النادي الأهلي شعبية كبيرة في الوطن العربي وليس فقط في مصر، وقد وضع نفسه منذ سنوات على خارطة الكرة العالمية بمشاركاته المشرفة في كأس العالم للأندية في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، كما أحد أكثر الأندية في العالم فوزًا بالبطولات.
الأهلي هو أكثر الأندية فوزًا بالدوري المصري عبر التاريخ، حيث يمتلك 42 لقبًا كان آخرهم نسخة الموسم الماضي، والتي لم يكتف بها المارد الأحمر، ولم يرض إلا بثلاثية الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا الذي فاز بها للمرة التاسعة على حساب الغريم التقليدي الزمالك .
ومع بداية الموسم الجديد، تعرف على جدول مبارات وترتيب الأهلي في الدوري المصري 2021، وما هي القنوات الناقلة وأكثر...
جدول مباريات الدوري المصري 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب
في هذا المقال
- قائمة الأهلي في الدوري المصري 2020-21
- جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021
- القنوات الناقلة للدوري المصري
- ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2021
قائمة الأهلي في الدوري المصري 2021
- حراسة المرمى: علي لطفي - محمد الشناوي - مصطفى شوبير
- الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - سعد سمير - علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني.
- الوسط: حمدي فتحي - وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم بيدفيد - أكرم توفيق - ناصر ماهر - عربي بدر.
- الهجوم: محمود كهربا - مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي - جيرالدو.
جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021
بداية الأهلي للدوري المصري هذا الموسم ستكون على ملعبه ضد مصر المقاصة، وفي الأسبوع الثالث سيكون في مواجهة منافس صعب هو الاتحاد.
🚨| الأهلي يستهل رحلة البحث عن لقب بطولة الدوري العام للموسم السادس وللمرة الـ43 في تاريخه بمواجهة مصر للمقاصة في الثالث عشر من ديسمبر الجاري.🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 6, 2020
🔴 | #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/xADsPYebtm
أما مباراة القمة ضد الزمالك فستلعب في الجولة الرابعة، وموعدها هو الإثنين 28 ديسمبر 2020.
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|
1
|
الأهلي - مصر المقاصة
|
الأحد 13 ديسمبر 2020،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|
ستاد السلام
|
2
|
غزل المحلة - الأهلي
|
الجمعة 18 ديسمبر 2020،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|
ستاد المحلة
|4
|الزمالك - الأهلي
|الإثنين 28 ديسمبر 2020،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|ستاد القاهرة الدولي
|5
|الأهلي - وادي دجلة
|الجمعة 1 يناير 2021،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|ستاد السلام
|6
|سيراميكا كليوباترا - الأهلي
|الجمعة 8 يناير 2021،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|ستاد السويس الجديد
|
3
|
الأهلي - الاتحاد
|
الإثنين 11 يناير 2021،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|
ستاد السلام
|
7
|
الأهلي - الانتاج الحربي
|الجمعة 15 يناير 2021،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|ستاد السلام
ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟
يُنقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.
كما يقدم موقع جول خدمة البث الكتابي المباشر لمتابعيه قبل كل مباراة بنصف ساعة لمن ليست لديهم القدرة على متابعة التلفاز.
ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2021
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|0
|0
|2
|الزمالك
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|بيراميدز
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|المقاولون العرب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|سموحة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|إنبي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|المصري
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|الإنتاج الحربي
|0
|0
|0
|0
|35
|0
|0
|0
|9
|مصر المقاصة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|الاتحاد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|الإسماعيلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|طلائع الجيش
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الجونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|أسوان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|وادي دجلة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|سيراميكا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|غزل المحلة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|البنك الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0