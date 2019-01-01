فحص طبي لتحديد موقف معتز هوساوي من مباراة الأهلي والفيحاء

اللاعب غاب عن مباراة الشباب في الدوري السعودي

غاب مدافع الأهلي معتز هوساوي عن مباراة فريقه أمام الشباب في الدوري السعودي ، والتي خسرها بهدف دون رد يوم أمس في الرياض.

وأوضحت المصادر المتابعة للفريق الأهلاوي أن غياب اللاعب جاء بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

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وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن هوساوي سيجري فحصًا طبيًا في عيادة النادي الغربي بعد عودة بعثة الأهلي إلى جدة لتحديد موقفه من مواجهة الفيحاء في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت مرحلة ثمن نهائي كأس ملك السعودية قد انطلقت الأسبوع الماضي وشهدت تأهل النصر على حساب ضمك وتحقيق أبها للمفاجأة بإقصائه حامل اللقب "التعاون" بهدف دون رد.

وستُستأنف بقية المباريات بدءً من يوم الأربعاء وعلى مدار الأيام الثلاثة التالية، وتشهد أبرز اللقاءات مواجهة الفيصلي والهلال يوم السبت، الفيحاء والأهلي يوم الخميس والاتحاد والفتح يوم الأربعاء.

هوساوي كان قد خاض أول مباراة رسمية له مع الأهلي بعد غيابه لمدة عام ونصف تقريبًا لمعاناته من مرض في القلب، وكانت أمام ضمك في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان التي حسمها الراقي لصالحه 5-1، وقد خضع بعدها لفحص طبي شامل أكد سلامته وجاهزيته لمواصلة اللعب مع الفريق.

خسارة الأهلي الأخيرة أمام الشباب جمدت رصيده عند 23 نقطة في المركز الثالث، وقد ازداد الفارق مع النصر في الصدارة إلى 6 نقاط.