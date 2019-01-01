عرض سعودي لضم أنيس البدري في سوق الانتقالات الشتوي

لاعب الترجي التونسي مطلوب في الدوري السعودي

يفتح سوق الانتقالات الشتوي أبوابه في الأول من يناير القادم، وتسعى أندية الدوري السعودي لإبرام عدد من الصفقات المحلية والأجنبية بهدف دعم الصفوف ورفع مستوى جودة الفريق بأمل قدرته تحقيق الأهداف المرجوة في نهاية الموسم.

أحد تلك الأندية هو نادي ضمك الذي يعيش موسمًا صعبًا للغاية بتواجده في مؤخرة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط فقط جمعها من انتصارين وتعادل و9 هزائم، ويرغب النادي في دعم صفوفه أملًا في تحسين تلك النتائج والبقاء في دوري المحترفين للموسم القادم.

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صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن اهتمام النادي بضم أنيس البدري مهاجم الترجي ومنتخب تونس خلال ميركاتو يناير، موضحة أن النادي بدأ اتصالاته بالفعل مع النادي التونسي للاستفسار منه عن فرصة ضم اللاعب في ميركاتو يناير.

وأضافت الرياضية أن الأمين العام لضمك "عبد الوهاب الدخيل" يستعد للسفر إلى تونس لبدء مفاوضات مباشرة مع الترجي حال توصل الناديان لاتفاق مبدئي حول انتقال البدري.

وكان ضمك قد ضم خلال سوق الانتقالات الصيفي قبل انطلاق الموسم الماضي الثنائي المغربي محسن ياجور وزكريا حدراف من الرجاء، لكنهما لم يُقدما المستوى المأمول.