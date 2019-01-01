مأدبة عشاء جروس وعودة المولد أبرز ملامح مران الأهلي

الأهلي سيواجه الشباب في الجولة القادمة من الدوري السعودي

واصل الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب في الجولة الـ13 من الدوري السعودي ، وهي المباراة التي ستقام يوم السبت القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وشهد المران الذي أقيم اليوم الإثنين مشاركة المدافع سعيد المولد بعد غيابه عن الملاعب خلال الأسابيع الماضية للإصابة، وذلك بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الماضية.

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وتضمن التدريب اليوم زيادة في الجرعات البدنية وخضع اللاعبون لاختبارات السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرض الملعب.

وفرض المدرب كريستيان جروس على اللاعبين تدريبات نُفذ خلالها عدد من التمريرات العرضية من الجانبين، إذ شرح المدرب السويسري للاعبين خاصة المهاجمين كيفية التعامل الأفضل معها.

وفي نهاية المران أقام المدرب مأدبة عشاء للاعبين وجميع الأجهزة العاملة في الفريق بجانب حضور الإدارة الأهلاوية.

وفي نهاية الحصة التدريبية، أقام جروس، بحضور إدارة النادي، مأدبة عشاء للاعبين، وجميع الأجهزة العاملة بالفريق.

ولن تكون مباراة الفريق الجداوي أمام الشباب سهلة، خاصة أن منافسه خسر مبارياته الأربعة الأخيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مما يجعله يدخل مباراة السبت القادم بهدف واحد هو تفادي الخسارة وإلا سيُحقق أسوأ مسيرة له في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين .