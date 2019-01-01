الشباب يُعادل رقمه الأسوأ في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

الشباب خسر من جديد في الدوري السعودي

خسر الشباب السعودي من جديد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسقوطه خارج ملعبه أمام أبها بهدفين دون رد أحرزهما سعد بقير وكارلس أندرياماستينور ضمن الجولة الـ12 من البطولة.

وتراجع الفريق بعد تلك الخسارة للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر.

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وكانت آخر مرة وصل بها الليوث لهذا المركز من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان في نهاية موسم 2016-2017، حين أنهى الموسم عاشرًا.

الخسارة أمام أبها كانت الرابعة للشباب على التوالي، إذ سبقها السقوط أمام التعاون والفيحاء والرائد، وقد عادل بذلك رقمه الأسوأ في دوري المحترفين السعودي.

إذ كان قد تعرض لنفس العدد من الخسائر المتتالية عام 2015، والمثير للدهشة أن تلك السلسلة السلبية حدثت كذلك خلال الجولات من التاسعة إلى الـ12 كما حدث هذا الموسم.

وخلال موسم 2015-2016 خسر الشباب أمام الهلال والوحدة والاتحاد والفيصلي، وقد خرج الفريق من تلك الكبوة بالفوز على النصر 1-0 في الرياض خلال الجولة الـ13 من البطولة والتي أقيمت يوم 19 ديسمبر 2015.