هل سيعود سانتوس؟ هل هناك المزيد من الأجانب؟ الأهلي يرد

الأهلي يحسم ملف الميركاتو الشتوي

نفت مصادر مسؤولة من الأهلي لصحيفة الرياضية السعودية كل ما يتردد عن تفكير الإدارة في عودة أدرلان سانتوس للفريق، مؤكدة أن الأمر غير وارد على الإطلاق.

كان الأهلي قد ضم المدافع البرازيلي صاحب الـ30 عامًا من فالنسيا مقابل 5 ملايين يورو في سوق الانتقالات الشتوي يناير 2019، لكنه تخلى عنه بعد 6 أشهر فقط بإعارته لفريق رايو أفي البرتغالي لتواضع مستواه.

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وأوضحت نفس المصادر أن الإدارة الأهلاوية وبالاتفاق مع المدير الفني كريستيان جروس أغلقت تمامًا ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب خلال سوق الانتقالات الشتوي، إذ اكتفى النادي بصفقة الألماني ماركو مارين ولا نية لتغيير أي لاعب أجنبي موجود مع الفريق حاليًا.

الأهلي كان قد نجح مساء أمس السبت بالفوز على مستضيفه الوحدة 2-1 والتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، وقد افتتح عبد الله الزوري التسجيل لأصحاب الملعب قبل أن يُعادل عمر السومة النتيجة للضيوف وينجح الوافد الجديد ماركو مارين في إحراز هدف الفوز الثمين.

وكان الهلال و النصر و أبها قد ضمنوا تواجدهما في نصف نهائي البطولة بعد تفوق الأول على الاتفاق 2-1 وبهدفين من صالح الشهري، والثاني على العدالة بهدف أحرزه عبد الرزاق حمدالله، والأخير بركلات الجزاء الترجيحية على الفتح.

وسيلعب الأهلي ضد النصر في نصف النهائي، فيما سيواجه الهلال أبها في المباراة الثانية.