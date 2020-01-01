رقم رائع لظهير النصر "سلطان الغنام" في السعودية هذا الموسم

النصر تخطى العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم أمس الجمعة

حقق سلطان الغنام ظهير أيمن النصر السعودي رقمًا رائعًا في كرة القدم السعودية هذا الموسم، سواء خلال لعبه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

اللاعب السعودي نجح في صناعة هدف انتصار النصر على العدالة في ربع نهائي كأس ملك السعودية يوم أمس الجمعة، والذي سجله الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله عند الدقيقة الـ51 من اللقاء.

أمران يُعرقلان مساعي الاتفاق لضم وليد أزارو من الأهلي

التمريرة الحاسمة يوم أمس كانت الخامسة للغنام هذا الموسم في كرة القدم السعودية، سواء بطولة الدوري أو الكأس، وقد صنع تلك الأهداف الخمسة خلال 16 مباراة مع النصر.

هذا الرقم يجعله على صدارة صناع الأهداف من المدافعين هذا الموسم في السعودية، سواء المحليين أو الأجانب، وهو الأكثر لعبًا للتمريرات الحاسمة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

إذ لعب الغنام 14 مباراة في الدوري هذا الموسم صنع خلالهم 4 أهداف، بجانب تمريرة حاسمة واحدة خلال مباراتين في كأس ملك السعودية.

صاحب الـ25 عامًا بدأ مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2015-2016 مع الفيصلي، لكن انتظامه في اللعب أساسيًا بدأ موسم 2017-2018 حين لعب 21 مباراة مع الفيصلي ومن ثم انتقل إلى النصر حيث لعب 26 مباراة الموسم الماضي و14 هذا الموسم.