خاص | الخطوط الجوية السعودية تزيد من متاعب الأهلي المالية
يبدو أن المشاكل المالية التي يمر بها النادي الأهلي السعودي ستزداد صعوبة الموسم القادم، إذ علم جول النسخة العربية أن الخطوط الجوية السعودية قررت عدم تجديد عقدها لرعاية الفريق والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.
النادي الجداوي كان قد وقع عقد الرعاية مع الخطوط الجوية السعودية في سبتمبر 2017 ويمتد لثلاثة أعوام، ولم ينجح فريق كرة القدم بالنادي خلال تلك الفترة من تحقيق أي إنجاز رياضي سواء داخل أو خارج السعودية.
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ومن المتوقع أن يزيد هذا الأمر من المشاكل المالية التي يمر بها الأهلي ومجلس إدارته برئاسة عبد الإله مؤمنة، خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وآثار ذلك على مداخيل الأندية وقوتها المالية.
ويُواجه النادي حاليًا أزمة كبيرة في تسديد مستحقات ورواتب لاعبيه، وقد سبق أن هدد عدد من لاعبيه خاصة يوسف بلايلي وجوزيف دي سوزا بفسخ عقودهم مع الفريق والرحيل عنه بسبب عدم حصولهم على رواتبهم لعدة أشهر.