أخبار الهلال اليوم | القحطاني: نصحت الدوسري بعدم العودة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 27 إبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 27 إبريل 2020 ...

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كشف سالم الدوسري؛ لاعب الهلال السعودي، عن امتلاكه عدة عروض للاحتراف الخارجي، مؤكدًا أنه إذا سنحت له فرصة مناسبة، سيرحل عن الزعيم. التفاصيل هنا

الشباب: لم يصلنا أي عرض من الهلال أو الأهلي لضم جمال بلعمري

نقلت مصادر صحفية عن أحد المسؤولين في نادي الشباب قوله أنهم لم يتلقوا أي عرض لشراء مدافع الفريق جمال بلعمري خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، مشيرًا إلى أنهم لم يعرضوا عقد اللاعب للبيع.

المصادر الصحفية أكدت أن الهلال والأهلي لن يُقدما عرضًا للشباب لضم بلعمري بل سينتظرون فسخ العقد بين الطرفين خاصة بعد المشاكل الكثيرة التي شابت علاقتهما مؤخرًا.

ياسر القحطاني: نصحت الدوسري بعدم العودة للهلال

قال ياسر القحطاني نجم الهلال المعتزل أنه نصح سالم الدوسري بعدم العودة إلى الفريق حين كان معارًا إلى فياريال، مضيفًا "الهلال فريق كبير بالطبع، لكن ما أقصده أن سالم مطالب الآن بمواصلة عمله المميز والبحث عن عرض في أوروبا".

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