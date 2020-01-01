يوسف بلايلي: الأهلي لم يستحق الخسارة أمام الفتح

الجناح الجزائري مستاء من الخسارة

أبدى يوسف بلايلي جناح الأهلي السعودي أسفه واستياءه من الخسارة أمام الفتح يوم أمس، مؤكدًا أن فريقه لا يستحق تلك الخسارة مقارنة بأدائه خلال المباراة.

الفريق الجداوي خسر مواجهة الفتح في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بهدف دون رد سجله سفيان بن دبكة في بداية الشوط الثاني.

المزيد من الفرق

تفوق قاري لرباعي السعودية في دوري أبطال آسيا، لكن من الأفضل بينهم؟

لاعب الترجي التونسي السابق قال للقنوات السعودية الرياضية "مبروك للفتح الفوز لكننا لم نستحق الخسارة".

أضاف "نحن اللاعبون بحاجة للتركيز أكثر في الملعب، كنا نتمنى اليوم أن نُسعد الجمهور بالفوز لكننا أهدرنا الكثير من الفرص، ولسوء الحظ لم نسجل وهم سجلوا هدف الفوز".

مواجهة الفتح كانت الأولى للمدرب الجديد مازل بكهلي في تدريب الأهلي خلفًا للمقال كريستيان جروس، وقد قاد المدرب السعودي مباراة الفريق ضد الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا وانتهت لصالحه 2-1.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع وبفارق 5 نقاط عن النصر في الوصافة و8 نقاط عن الهلال في الصدارة، لكن تلك الفوارق قابلة للزيادة حال حقق الأول الفوز على الحزم والثاني على الاتحاد مساء اليوم في ختام الجولة الـ19.