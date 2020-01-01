تفوق قاري لرباعي السعودية في دوري أبطال آسيا، لكن من الأفضل بينهم؟

نستعرض أرقام الفرق السعودية الأربعة في أول جولتين من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

حققت الأندية السعودية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا نتائج رائعة في أول جولتين من دور المجموعات، إذ حصدت مجتمعة 20 نقطة من 24 ممكنة، وجاءت أفضل النتائج من جانب الهلال والتعاون بحصد النقاط الكاملة فيما استطاع النصر والأهلي الفوز في لقاء والتعادل في الآخر.

الجدل يُثار دومًا بين جماهير كرة القدم السعودية حول الفريق الأفضل آسيويًا، وإن كانت الأرقام ليست دومًا المعيار المناسب لقياس الأفضلية لكنها تعطي انطباعًا قويًا تجاه الأفضل.

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التعاون .. هل يلعب دور الحصان الأسود في دوري أبطال آسيا؟

نستعرض في الإحصائية التالية ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا حسب عدة معايير دفاعية وهجومية بناءً على أدائها في أول مباراتين من دور المجموعات في البطولة.

تلك الأرقام تُظهر أن الهلال هو الأقوى هجومًا بين الفرق الأربعة، إذ سدد 13 مرة على مرمى المنافسين وسجل 4 أهداف، فيما النصر سجل نفس العدد لكنه لم يُسدد سوى 9 مرات مما يعطيه ترتيبًا أفضل في النجاعة الهجومية.

ودفاعيًا، تبرز بقوة أرقام التعاون الذي لم يتلق أي هدف خلال 180 دقيقة من اللعب في دوري أبطال آسيا رغم أنه واجه فريقين قويين هجوميًا هما الشارقة والدحيل.