معتز هوساوي وعبد الباسط الهندي ينضمان لقائمة مصابي الأهلي

المدافعان تعرضا لإصابة خلال مباراة دوري أبطال آسيا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ثنائي دفاع الأهلي السعودي، معتز هوساوي وعبد الباسط هندي، سيغيبان عن اللعب لفترة بعد تعرضهما للإصابة خلال مواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.

الفريق الجداوي يستعد لمواجهة الفتح في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد عزز الثنائي قائمة الإصابات التي تضم جوزيف دي سوزا وسعيد المولد وخرج منها حديثًأ عمر السومة ويوسف بلايلي.

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الصحيفة أوضحت أن الفحوصات الطبية التي أجراها الثنائي يوم أمس الأربعاء أظهرت معاناة هوساوي من تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية يحتاج على إثرها للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

أما زميله عبد الباسط هندي، فقد تعرض لتمزق في الرباط الجانبي لمفصل القدم بعد تعرضه لالتواء بالكاحل مما يستدعي دخوله برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا لمدة أسبوعين تقريبًا.

وأدى اللاعبون يوم أمس تدريبًا مغلقًا بقرار من المدرب السعودي مازن بهكلي تضمن تطبيقًا لبعض الأفكار التكتيكية والفنية التي ينوي المدرب الاعتماد عليها أمام الفتح، وقد شارك في المران بفعالية الثلاثي السومة وبلايلي ومحمد خبراني الذي غاب عن اللقاء الأخير للراحة.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع وبفارق 5 نقاط عن النصر في الوصافة و8 نقاط عن الهلال في الصدارة.