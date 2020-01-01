أخبار الأهلي اليوم | أفضل وأسوأ لحظات السومة الكروية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 11 إبريل

تصدرت تصريحات عمر السومة أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت، دون تجاهل الحديث عن أوضاع اللاعبين وتدريباتهم المنزلية.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 11 إبريل 2020 ...

فتحي الجبال لجول: هذا سبب رحيلي عن الأهلي والهلال مع جيريتس كان الأقوى

يبقى المدير الفني التونسي فتحي الجبال، واحدًا من أشهر وأبرز المدربين العرب الذين مروا على منافسات الدوري السعودي، فهو المدير الفني الذي قضى عقدين في السعودية، بعدما صال وجال في عدة أندية كمساعد مدرب مع فريق سدوس قبل أن يصبح مديرًا فنيًا لفرق أخرى. التفاصيل هنا

خماسيات وسداسيات – أغرب وأكبر الهزائم بتاريخ الأهلي السعودي

يعد النادي الأهلي، من أعرق الأندية في المملكة العربية السعودية، حيث تم تأسيسه في عام 1937، وخلال تاريخه الممتد منذ 83 عامًا، حقق الكثير من البطولات والإنجازات. التفاصيل هنا

ريال مدريد أم برشلونة؟ السومة وحمدالله يكشفان ناديهما المفضل

كشف كلًا من عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر وعمر السومة هداف الأهلي السعودي عن ناديهما الأوروبي المفضل، وقد انحسرت خياراتهما ضمن العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة. التفاصيل هنا

حمد الله أم جوميس؟ عمر السومة يختار الأفضل

كشف السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي، عن رأيه في الأفضل بين المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، وبافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال. التفاصيل هنا

دجانيني وجوزيف دي سوزا يطلبان مغادرة السعودية

طلب المهاجم دجانيني تفاريس ولاعب الوسط جوزيف دي سوزا من إدارة الأهلي السماح لهما بالعودة إلى بلادهما في ظل توقف الدوري السعودي والأنباء حول عودته في أغسطس القادم. التفاصيل هنا