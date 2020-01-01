فتحي الجبال لجول : هذا سبب رحيلي عن الأهلي والهلال مع جيريتس كان الأقوى

خلال فترة التوقف الدولي كان لنا حوار مع فتحي الجبال المدير الفني الحالي لنادي الصفاقسي التونسي

يبقى المدير الفني التونسي فتحي الجبال، واحدًا من أشهر وأبرز المدربين العرب الذين مروا على منافسات الدوري السعودي، فهو المدير الفني الذي قضى عقدين في السعودية، بعدما صال وجال في عدة أندية كمساعد مدرب مع فريق سدوس قبل أن يصبح مديرًا فنيًا لفرق أخرى.

وحقق الجبال في 2009 أبرز إنجازاته مع فريق الفتح عندما صعد به إلى دوري المحترفين، والذي لم يتوقع أبرز المتفائلين أن يحقق مع الفتح لقب دوري المحترفين بعدها بـ 4 سنوات، وحصل أيضا على كأس السوبر السعودي بعد فوز فريقه على الاتحاد 3-2.

وخلال فترة التوقف الدولي كان لنا حوار مع فتحي الجبال المدير الفني الحالي لنادي الصفاقسي التونسي والسابق لنادي الفتح السعودي ..

المزيد من الفرق

- كيف تقضي وقتك في المنزل؟

مع العائلة في الحجر الصحي الشامل مثل كل الشعب التونسي، هي فرصة للبقاء أكثر وقت مع العائلة والاهتمام بهم و خاصة بالنسبة لي و بعد البقاء بعيدًا لفترات طويلة.

- هل أنت على تواصل باللاعبين بانتظام؟

دائمًا بالاتصال معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي و حثهم على الالتزام بالحجر الصحي والاهتمام بصحتهم و صحة عائلاتهم.

- ما هي مزايا وعيوب البقاء في المنزل؟

هذه الأزمة أجبرتنا على العودة الى العائلة و القرب أكثر من أفرادها و رجوع الدفء لها، من السلبيات طبعًا هي الابتعاد عن النشاط اليومي المعتاد، والتفكير في من فقد قوت يومه و الدعوة إلى الكل لمؤازرة ذوي الحاجة في هذه الفترة الصعبة.

- هل تعتقد أن هذا الموسم سيستمر سواء في تونس أو الدوريات العربية بشكل عام؟

هذه الإجابة موجودة عند أهل الاختصاص من إطار طبي وصحي و تاريخ العودة هو الذي سيحدد استمرارية الدوريات من عدمها.

- هل لديك رسالة للمواطنين السعوديين؟

الالتزام التام بتوصيات أهل الاختصاص من حجر صحي واتباع تعليمات الوقاية لتخطي هذه الجائحة، دعواتي لكل السعوديين بالصحة و العافية و ربنا يحميكم من كل شر.

- طموح تمنيت الوصول له في الكرة السعودية بخلاف الحصول على الدوري مع الفتح؟

الطموح بالنسبة للمدرب لا ينتهي و دائمًا متواصل و يتمنى الأفضل والأعلى، من تواصل حصد الألقاب محليًا او قاريًا .

- هل ترى إنه تم تقديرك بالشكل المناسب إعلاميًا بعد تحقيق انجاز الفتح؟

بدون شك ، سنة الدوري كانت استثنائية و كان الدعم لنادي الفتح من الكل لمشاهدتهم فريق مكافح يريد الوصول الى القمة ، بهذه المناسبة أشكر كل القائمين على الإعلام الرياضي السعودي الذي كان سندًا لنا في هذه الفترة التاريخية.

- لماذا لم تستمر مع النادي الأهلي؟

ذهبت إلى الأهلي على سبيل الإعارة من نادي الفتح وكنت مرتبط بعقد للسنة المقبلة مع نادي الفتح لإكمال مشواري في الفتح، والأهلي فريق كبير وهو بيئة ايجابية لكل مدرب للنجاح و حصد الألقاب للإمكانيات الكبيرة المتوفرة له.

- عملت في الدوري السعودي لسنوات طويلة، ما هو أكثر ما يميزه؟

الدوري السعودي الأول عربيًا فقد تطور كثيرًا في السنوات الأخيرة بحسن التنظيم و التغطية الإعلامية المميزة ، فنيًا تحسن كثيرًا باستقطابه لاعبين مميزين و قلص الفوارق الكبيرة التي كانت بين الفرق الكبرى و الصغرى بين قوسين مما جعل التنافس في كل المباريات قوي جدًا.

ماذا قدم محمد كالون مع الاتحاد حتى يستحق هذه الضجة؟

- أصعب مدرب لعبت أمامه بالدوري السعودي؟

تسمية أصعب مدرب نسبية نوعًا ما، يمكن نقول نادي الهلال مع إيريك جيريتس كان افضل تنظيم و قوي جدًا دفاعيًا و هجوميًا.

- أصعب فريق لعب أمامه بالدوري السعودي؟

كل الفرق الكبيرة تمر بفترات توهج مما يصعب منازلتها وأذكر؛ الهلال ٢٠١٠،نادي الشباب ٢٠١٢، النصر ٢٠١٥، الأهلي ٢٠١٦، و من قبلهم الاتحاد مع الفريق الذهبي بقيادة محمد نور

- لاعب كنت تعمل له ألف حساب بالدوري السعودي؟

عدة لاعبين بجنسيات مختلفة ، سواء من السعودية أو أجانب أصحاب إمكانيات كبيرة يجب عدم اعطائهم الفرصة للعب بأريحية تامة.

فريق تمنيت تدريبه من كبار الدوري السعودي؟

كل الفرق الكبيرة هي مطمح كل مدرب شغوف بتحقيق البطولات لوجود الإمكانيات والعوامل المساعدة لذلك.

- ما هي رسالتك لجماهير كرة القدم لتخطي الأزمة الحالية؟

الصحة هي تاج على رؤوسنا و يجب المحافظة عليها والمحافظة على كل العائلة والأحباب بالالتزام التام بكل التوصيات من أهل الاختصاص، فترة سنحكم عليها نحن ، بإمكاننا تقصيرها بانضباطنا التام ومنح الفرصة للأجهزة الطبية بمحاربة هذا الفيروس، بالتونسي نقول شد دارك ، يعني خليك بالبيت والتزم بالحجر الصحي التام ، تمنياتي لأهلي في السعودية بالصحة و العافية.