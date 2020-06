نجم وسط الأهلي يُعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن نجم وسط النادي الأهلي السعودي جوزيف دي سوزا عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

اللاعب البرازيلي كان مثار جدل واسع خلال الأسابيع الأخيرة، إذ هدد ناديه بفسخ عقده لعدم استلام مستحقاته المالية لعدة أشهر، وقد تم احتواء تلك الأزمة من جانب إدارة عبد الإله مؤمنة بتوفير رواتب اللاعب ومنحه إياها.

وكان من المفترض أن يُغادر دي سوزا البرازيل يوم أمس السبت عائدًا إلى السعودية للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ثم الانخراط في تدريبات فريقه الجماعية التي انطلقت بالفعل قبل عدة أيام استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المقرر عودته في الرابع من أغسطس القادم.

وكشفت عدة مصادر برازيلية أن اللاعب صاحب الـ31 عامًا لم يصعد الطائرة المغادرة للسعودية بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وبعدها أكد اللاعب ذلك بإعادة تغريد تغريدة تتحدث عن الأمر عبر حسابه الرسمي على تويتر، كما يتضح أدناه.

Com Coronavírus, o volante Souza @souza5 não consegue embarcar para a Arábia Saudita e terá adiada sua reapresentação no Jeddah https://t.co/Buv8jPDx2H via @yahooesportes