أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة دي سوزا وإلغاء المعسكر المغلق

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 27 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 27 يونيو 2020 ...

الأهلي يلغي المعسكر المغلق استعدادًا لعودة الدوري السعودي

أفادت صحيفة عُكاظ السعودية أن إدارة النادي الأهلي السعودي قررت التراجع عن فكرة إقامة معسكر مغلق للفريق لإعداده لاستئناف النشاط الرياضي وعلى رأسه الدوري السعودي المتوقف منذ مارس الماضي.

وقررت الإدارة الاكتفاء بالتدريبات الجماعية في النادي حتى موعد المباراة الأولى للفريق بعد استئناف الدوري السعودي.

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خالد البركة ينوي رد الجميل للاتفاقيين

أبدى خالد البركة لاعب الأهلي المعار إلى الاتفاق سعادته بتمديد عقد الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مؤكدًا رغبته في رد الجميل لإدارة الاتفاق والمدرب خالد العطوي لثقتهم به وحرصهم على استمراره معهم رغم أنه لم يلعب كثيرًا بسبب الإصابة وتوقف النشاط الكروي.

البركة كان قد انتقل بالإعارة من الأهلي إلى الاتفاق خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

رئيس الأهلي يكشف مفاجأة بخصوص أزمة جوزيف دي سوزا

كشف عبد الإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، عن العديد من الكواليس التي تخص ناديه خلال الفترة الحالية ومصير بعض اللاعبين الأجانب. التفاصيل هنا

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