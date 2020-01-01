أخبار الأهلي اليوم | سر غياب غريب عن اللعب، وميلويفيتش يُدافع عن العويس

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميلويفيتش يُدافع عن محمد العويس

دافع فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي عن حارس مرمى الفريق "محمد العويس" بعد أخطائه خلال مباراة الشباب يوم أمس، مؤكدًا أن الأخطاء واردة في كرة القدم وأن العويس أحد أفضل حراس المرمى في السعودية.

#الديوانيه

فلادان – مدرب #الأهلي :

محمد العويس أحد أفضل حراس المرمى في السعودية والأخطاء واردة في كرة القدم. #الأهلي_الشباب pic.twitter.com/VtOu3M3gLy — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2020

المدرب الصربي رفض التطرق إلى قراراته الفنية، بقوله للقنوات السعودية الرياضية "لا أود الحديث عن اختياراتي للاعبين ومن يلعب أساسيًا، لأن هذا قرار خاص بالمدرب".

عبد الرحمن غريب يكشف سر غيابه عن مباريات الأهلي مؤخرًا

قال عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي أن غيابه عن اللعب مؤخرًا يعود لقرار المدير الفني فلادان ميلويفيتش، مؤكدًا على احترامه لكافة قرارات المدرب.

عبدالرحمن غريب - لاعب #الأهلي :

عدم وجودي هو قرار للمدرب و أنا أحترم قراراته، وهذا ما طلبه مني في المباراة. #الاهلي_الشباب pic.twitter.com/w2HRRPq6or — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2020

وأشار اللاعب إلى أن المدرب الصربي طلب منه وزميله سلمان المؤشر عند دخولهما مواجهة الشباب اللعب للأمام وإنعاش الهجوم بالتحرك في المساحات الخالية.

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