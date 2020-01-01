العويس: أتحمل مسؤولية التعادل أمام الشباب .. أقدم اعتذاري لجماهير الأهلي

الأهلي تعادل أمام الشباب في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تحمل محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي، مسؤولية التعادل أمام الشباب، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان العويس قد ارتكب خطأ قاتل أسفر عن الهدف الثاني لليوث، وتقدم شيخ الأندية قبل تعادل الراقي بعد ذلك وانتهاء اللقاء بهدفين لكل فريق.

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وقال العويس عقب اللقاء: "أنا متسبب في خسارة نقطتين اليوم أمام الشباب، الفوز كان في المتناول، ولم أكن في حالتي اليوم، قدمت مستوى متراجع".

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وأضاف: "أريد أن تسامحني جماهير الأهلي على أخطاء اليوم أمام الشباب بعد التسبب في فقد نقطتين، أتمنى أن يقبلوا اعتذاري ويسامحونني".

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وتابع العويس: "الغياب عن المشاركة خلال الفترة الماضية، هي من أظهرتني بهذا المستوى، وكنت أتمنى أن أشارك بعد أن أكون جاهزًا بشكل كامل".

وكان الأهلي قد تقدم قبل أن يرد الشباب بهدفين، ولكن ماركو مارين أحرز هدف التعادل من تسديدة قوية لتنتهي قمة الشباب والأهلي بالتعادل الإيجابي.