إسقاط عضوية الصائغ - 3 مطالب جديدة من بن مشعل لإدارة الأهلي

الأزمة لا تزال مشتعلة داخل جدران النادي الجداوي

جدد منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، خطابه لمجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ، من أجل عقد جمعية عمومية غير عادية، بهدف إسقاط الصائغ.

المشرف العام على الكرة ورئيس النادي الجداوي نشب خلاف بينهما منذ أشهر، حيث هاجم ابن مشعل رئيس النادي عقب إقالة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق، متهمًا إياه بعدم الاهتمام بأمور النادي والتسبب في سهر اللاعبين. (طالع التفاصيل)

الصائغ خرج للرد على بن مشعل، مبديًا استغرابه من هجومه عليه بعدما دعمه في الانتخابات بقوة، مبرءًا نفسه من كافة اتهامات المشرف على الكرة. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن منصور بن مشعل أرسل خطابًا جديدًا للإدارة بعدما رفضت الإدارة تفويض محاميه لعدم إعطائه وكالة شرعية، فجدد الأمير خطابه بعد عمل الوكالة المطلوبة.

وأوضحت الصحيفة أن بن مشعل كان قد طلب في الخطاب الأول عقد جمعية عمومية، ووضع في جدول الأعمال النظر في مخالفات الإدارة، والتصويت على حل المجلس.

أما في الخطاب الجديد فتضمن ثلاث طلبات جديدة هي مناقشة التقرير المالي الإدارة، مراجعة جميع عقود النادي، وأخيرًا التصويت على إسقاط عضوية الصائغ.

"الرياضية" أشارت كذلك أن الخطاب الأول حظى بتأييد من الأمير نواف بن عبد العزيز وياسر محروس العضوين الذهبيين، أما الأخير فلم يصل إلى تأييد المجلس.

وأكد مصدر رئيس بالأهلي للصحيفة أن الإدارة هي من تحدد موعد الجمعية العمومية، وليست ملزمة بموعد معين.

يذكر أن الصائغ كان قد تولى رئاسة الأهلي في يونيو الماضي بعدما فاز بالمقعد بالتزكية، بدعم كبير من منصور بن مشعل.