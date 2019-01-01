منصور بن مشعل يهاجم أحمد الصائغ

أزمة داخل جدران النادي الأهلي السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أطلق منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة، تصريحات قوية ضد رئيس النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق السابق، بعد السقوط أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بن مشعل في تصريحات إذاعية، إنه نادم على تزكية أحمد الصائغ في رئاسة أهلي جدة خلال الفترة الأخيرة بعد ما بدر منه مؤخرًا.

وأكد المشرف العام على الكرة أن الصائغ رفض فكرة إقالة المدرب برانكو، ولم يقم رئيس النادي بحضور الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد غدًا.

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وأضاف مشعل: "الصائغ أكد أنه سيجلب عقود رعاية بشكل كبير وعالية القيمة للفريق خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يحدث، ويقوم باصطحاب اللاعبين للسهر وتناول العشاء في أوقات متأخرة".

وننتظر في الساعات الأخيرة قرارات جديدة من قبل إدارة الأهلي السعودي بعد السقوط في بداية الدوري وإقالة المدير الفني.