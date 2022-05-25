يرى خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة أن اللاعبون يُرحبون بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بسبب المال وخير مثال على ذلك كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

وأشار كل شئ إلى أن كيليان مبابي سيُوقع لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية مجاناً عقب نهاية عقده مع باريس، قبل أن يتفاجئ الجميع بإعلان البي إس جي رسمياً تجديد عقد النجم الفرنسي حتى عام 2025.

الفريق الكتالوني سيعمل على تدعيم صفوف فريقه بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية من أجل المنافسة القوية على جميع البطولات التي يشارك فيها، وعدم تكرار نتائج موسم 2021-2022.

لابورتا: اللاعبين يوقعون على عقود عبوديتهم في باريس

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "ينتهي الأمر بخطف اللاعبين من أجل المال وأولئك الذين يوقعون على عقودهم مع باريس سان جيرمان قد وقعوا تقريبًا على العبودية، هذه هي الآثار التي يخلفها النادي وهذا يتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "لقد تأثر منافسنا المباشر ريال مدريد في ملف تعزيز صفوفه، لكننا نهتم بأنفسنا أكثر من منافسينا، وسارت الأمور على ما يرام".

وعن إمكانية عودة نيمار وميسي مجدداً إلى صفوف برشلونة قال: "من لا يحب نيمار؟ إنه لاعب استثنائي لكن كل الذين يريدون العودة إلى برشلونة يجب أن يكونوا أحراراً، لأننا لسنا في وضع يسمح لنا بتنفيذ عمليات شراء لهذا النوع من اللاعبين".

وأكمل: ""ولكن حتى لو كانت لدينا الأموال فلن نفعل ذلك، سيكون ذلك غير منطقي، إذا كانوا لاعبين أحرار في السوق، فإنهم يتمتعون بجودة استثنائية وقد استمتعنا بها بالفعل في برشلونة".

وأضاف: "ثم بعد ذلك سيكون الأمر متروكًا للمدرب للتفكير فيما إذا كان بإمكانهم الاندماج في مشروع برشلونة الجديد أم لا، كلاعبين أحب كليهما كثيرًا".

لابورتا يتحدث عن تجديد عقد جافي

كما تحدث جوان لابورتا عن تجديد عقد لاعب الفريق الشاب جافي في تصريحات للصحيفة الإسبانية قائلاً: "وكيل جافي لديه عرض التجديد على الطاولة منذ فترة طويلة، والأخبار التي لدينا هي أنه يقارن بين عرضنا وغيره، لكن في مرحلة ما سيضطر إلى اتخاذ قرار".

وأضاف: "وكيل اللاعب يلعب ويقارن، عرض النادي في مستويات رواتبنا، ويعتبر أكثر من مقبول، كما لن نبتعد عن السقف المحدد، لأني لا أريد أن يستمر برشلونة في الخط الذي اتبعه من سبقونا، والذين قادوا برشلونة إلى الخراب".

وأتم حديثه قائلاً: "إذا كان لدينا عناصر من الأكاديمية سنقدم لهم عروضاً جيدة في الحاضر والمستقبل، ولكن يتضح أن وكلائهم يقارنون بين العروض ويؤجلون القرار، وهذا موقف لا أحبه، أنصح جافي بقبول العرض بأسرع وقت ممكن لأنه يساعدنا أيضاً في التخطيط".

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