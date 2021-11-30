إعلامي سعودي دفاعًا عن صلاح: أنا بثوبي أفضل من ميسي .. تبًا له

بطريقة كوميدية، علق الإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم الفريان على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالكرة الذهبية، رغم أن المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، كان الأحق بها في رأيه.

ميسي يحصل على الكرة الذهبية للمرة السابعة:

بالأمس، أقامت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية حفلها السنوي، لاختيار الأفضل في العام، والتي شهدت تتويج ميسي للمرة السابعة في تاريخه.

وسبق للنجم الأرجنتيني أن حصد اللقب من قبل أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019.

أما صلاح فقد احتل المركز السابع بقائمة الأفضل، وسط اعتراضات واسعة من الجمهور العربي، مؤكدين أحقيته بالجائزة أو على الأقل مركز أفضل.

"أنا أفضل من ميسي بثوبي"

الفريان قام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر صورته رفقة والدة ميسي، وأخرى وهو يركل الكرة بجلباب وشماخ، معلقًا: "صدمة أنه يأخذها ميسي وينه ومحمد صلاح وينه، أنا أفضل منه شوفوا مهاراتي وعلى ثوب وهو كيف جابها".

وأضاف: "أمه داعية له، وأنا داعي له تبًا له".

صدمه انه ياخذها بنزيما وينه ومحمد صلاح وينه انا افضل منه شوفوا مهاراتي وعلي ثوب وهو كيف جابها لكم امه داعية له وانا داعي له تبا له pic.twitter.com/UXQzE4fngm — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) November 30, 2021

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