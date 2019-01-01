ميسي أم رونالدو.. من الأكثر فوزًا بالكرة الذهبية؟

فاز ميسي بجائزة فيفا الأفضل لعام 2019، وسيُعلن عن الفائز بالكرة الذهبية 2019 في وقت لاحق، لكن من لديه عدد أكبر من الكرات الذهبية، ميسي أم رونالدو؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فاز فيرجيل فان دايك بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من ويفا لعام 2019، وحصل ليونيل ميسي على جائزة فيفا الأفضل هذا الشهر في ميلانو، ويُنتظر حاليًا الإعلان عن المتوج بالكرة الذهبية يوم 2 ديسمبر القادم في باريس.

وتُمنح جائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول منذ عام 1956، وقد دُمجت مع جائزة فيفا لأفضل لاعب في العام منذ عام 2010 حتى 2015 قبل أن تنفصل عنها مجددًا ويُنتج الاتحاد الدولي لكرة القادم جائزة الأفضل الخاصة به بدءً من عام 2016.

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وحصل الإنجليزي ستانلي ماثيوس على الكرة الذهبية في نسختها الأولى، وحتى ظهور "عهد" ميسي ورونالدو، كان الرقم القياسي في الفوز بالجائزة هو 3 مرات وحققه كلًا من ميشيل بلاتيني ويوهان كرويف وماركو فان باستن.

وقد حطم نجم برشلونة أولًا هذا الرقم بفوزه بالكرة الذهبية للمرة الرابعة عام 2012، ثم حطمه مجددًا عام 2015، وحال تتويجه بها هذا العام سيُحطم الرقم للمرة الثالثة ويُصبح في حوزته 6 كرات ذهبية.

ويُعد نجم ميلان ريكاردو كاكا هو آخر من فاز بالجائزة قبل بداية عهد ميسي ورونالدو، إذ تُوج بها البرازيلي عام 2008، فيما لوكا مودريتش هو آخر المتوجين بالجائزة وأول من اخترق سيطرة الثنائي عليها، وحدث هذا في العام الماضي 2018.

نستعرض معًا عصر ميسي ورونالدو مع الكرة الذهبية، لنرى في النهاية من الأكثر فوزًا بها ...

2007 | بداية ظهور ميسي ورونالدو في حفل الكرة الذهبية

ظهر ميسي ورونالدو للمرة الأولى في قائمة المرشحين النهائية للفوز بالكرة الذهبية عام 2007، بعد المستوى الممتاز الذي أظهره اللاعبان مع برشلونة ومانشستر يونايتد على الترتيب.

هذا العام، تمكن كاكا نجم ميلان من حصد الكرة الذهبية بعد فوزه مع النادي بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وأدائه الرائع مع الفريق محليًا وقاريًا.

2008 | الكرة الذهبية الأولى لرونالدو

تطور مستوى النجم البرتغالي كثيرًا في موسم 2007-2008 ونجح في قيادة مانشستر يونايتد للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، مما جعله اللاعب البرتغالي الثالث الذي يفوز بالجائزة بعد أوزيبيو ولويس فيجو.

وقد تفوق كريستيانو رونالدو على منافسيه ليونيل ميسي وفيرناندو توريس بفارق كبير من الأصوات، ووصف صاحب الـ23 عامًا هذا اليوم بأنه الأسعد في حياته وأن الفوز بالكرة الذهبية حلم الطفولة الذي تحول إلى واقع جميل.

2009-2012 | سيطرة ميسي على الكرة الذهبية

تُوج ميسي بالكرة الذهبية لأول مرة عام 2009 متفوقًا على رونالدو وتشافي، وبعد أدائه المذهل مع برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا وفوزه بالسداسية التاريخية التي شملت جميع الألقاب المحلية والقارية والعالمية المتاحة.

وسيطر النجم الأرجنتيني على الجائزة ونجح في الفوز بها 4 مرات متتالية ليُحطم كل الأرقام القياسية الخاصة بها، إذ فاز ميسي بالكرة الذهبية أعوام 2009 و2010 و2011 و2012.

خلال تلك الفترة كان رونالدو قد انتقل إلى ريال مدريد ولكنه لم يُحقق النجاح المطلوب على صعيد الألقاب بتتويجه بلقب الليجا وكأس الملك والسوبر الإسباني فقط خلال السنوات الأربعة، وقد حل وصيفًا في جائزة الكرة الذهبية بعد ميسي 3 مرات فيما خرج عام 2010 من الثلاثة الأوائل مفسحًا المجال لثلاثي البارسا ميسي وتشافي وإنيستا للوقوف على المسرح.

2013-2014 | عودة رونالدو وتراجع ميسي

كسر رونالدو احتكار ميسي لجائزة الكرة الذهبية وتُوج بها للمرة الثانية في تاريخه عام 2013، متوفقًا على نجم برشلونة والفرنسي فرانك ريبيري صاحب الخماسية التاريخية مع باريرن ميونيخ، وجاء ذلك بفضل أهدافه الـ69 خلال العام ونجاحه في قيادة البرتغال للوصول لنهائيات كأس العالم 2014.

نجح رونالدو في الحفاظ على الكرة الذهبية للعام التالي 2014 متوفقًا على ميسي ومانويل نوير وقد حصد 37.66% من الأصوات بعد نجاحه في قيادة ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2001-2002.

2015 | ميسي يعود ويُحطم الرقم مجددًا

استعاد ميسي الكرة الذهبية عام 2015 لتكون الخامسة في تاريخه محطمًا الرقم القياسي مجددًا، وتلك هي المرة الأخيرة التي فاز بها النجم صاحب الرقم 10 في ملعب كامب نو بالجائزة، وقد تفوق على رونالدو ونيمار.

وجاء تتويج ميسي بالجائزة التي قُدمت لآخر مرة من مجلة فرانس فوتبول وفيفا مستحقًا تمامًا، إذ بصم اللاعب على موسم رائع مع برشلونة وفوزه بخمسة ألقاب هي الليجا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ولم يفلت منه سوى كأس السوبر الإسباني الذي خسره أمام أتلتيك بلباو.

وامتد نجاح ميسي لخارج حدود ناديه، إذ نجح في قيادة الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا قبل أن يخسر اللقب أمام تشيلي في النهاية.

2016-2017 | رونالدو يُعادل رقم ميسي

نجاح ريال مدريد التاريخي في دوري أبطال أوروبا وفوزه باللقب 3 مرات متتالية وسط تألق لافت من النجم البرتغالي في أول موسمين سمح له بالفوز بالكرة الذهبية مرتين متتاليتين ليُعادل الرقم التاريخي الخاص بمنافسه الأزلي "ميسي".

وكما المعتاد بين اللاعبين، جاء ميسي وصيفًا لرونالدو خلال العامين، فيما احتل المرتبة الثالثة أنتوني جريزمان عام 2016 ونيمار عام 2017.

2018 | نهاية الاحتكار وظهور نجم جديد

فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، وتُوج برشلونة بالثلاثية التاريخية، لكن أداء رونالدو وميسي مع منتخبي البرتغال والأرجنتين خلال كأس العالم 2018 لم يكن في المستوى المطلوب.

ولذا ومع الضغط الإعلامي الهائل نجح لوكا مودريتش في خطف الجائزة وكسر احتكار الثنائي على الكرة الذهبية بفضل تألقه الملفت في روسيا وقيادته كرواتيا لنهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام فرنسا.

الخلاصة | من الأكثر فوزًا بالكرة الذهبية .. ميسي أم رونالدو؟

الجائزة كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي الكرة الذهبية 5 (2008، 2013، 2014، 2016، 2017) 5 (2009، 2010، 2011، 2012، 2015)

يتساوى اللاعبان في عدد حصولهما على الكرة الذهبية، إذ فاز كلا منهما بها 5 مرات، وقد فوت الثنائي فرصة الانفراد بالصدارة في العام الماضي.

ميسي أم رونالدو.. من الأكثر فوزًا بجائزة الفيفا الأفضل؟