ميسي يطالب "فرانس فوتبول" بمنح ليفاندوفسكي الكرة الذهبية!

يرى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني يستحق التتويج بالكرة الذهبية لعام 2020.

مجلة "فرانس فوتبول" التي تقدم الكرة الذهبية قررت عدم تقديم جوائزها العام الماضي، وذلك بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ودعم ميسي مساء الإثنين أثناء تسلمه للكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته حصول ليفاندوفسكي على الجائزة عن العام الماضي، بسبب الأداء الاستثنائي مع بايرن ميونخ.

ماذا قال ميسي؟

وخلال تسلمه لجائزة الكرة الذهبية قال ميسي: "إنها ليلة خاصة بالنسبة لي، إنه شرف لي أن أتنافس مع ليفاندوفسكي".

وقال موجهًا حديثه إلى البولندي: "لقد كنت الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، وينبغي أن تمنحك فرانس فوتبول إياها".

واختتم: "لقد كنت الفائز الوحيد بها، يجب أن تكون في المنزل معك أيضًا".

ما هو رد ليفاندوفسكي؟

المهاجم البولندي أرسل رسالة رائعة إلى ميسي على كلماته بعد انتهاء حفل الكرة الذهبية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتب ليفاندوفسكي: "في البداية أود أن أقدم التهنئة إلى ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية".

وأضاف: "أود أن أشكر كل صحفي صوت لي، وأعتقد أن إنجازاتي كانت مهمة في عام 2021".

وتابع: "لقد فزت بجائزة مهاجم العام، ولا يمكن لأي لاعب الفوز بأي جائزة فردية بدون أقوى فريق ومشجعين مخلصين يدعمونه، ولا يختلف الأمر بالنسبة لي".

واختتم: "أود أن أشكر فريقي بايرن ميونخ، وزملائي في منتخب بولندا، كما أود أن أشكر المشجعين على دعمهم لي كل يوم، هذا يعني الكثير بالنسبة لي".

ما هو ترتيب الكرة الذهبية لعام 2021؟

مع تتويج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لعام 2021، حصل ليفاندوفسكي على المركز الثاني، فيما أكمل الإيطالي جورجينيو ثلاثي المقدمة.

وفي المركز الرابع جاء الفرنسي كريم بنزيما وتبعه مواطنه نجولو كانتي، فيما احتل كريستيانو رونالدو المركز السادس، وجاء محمد صلاح سابعًا.

المركز الثامن كان من نصيب البلجيكي كيفين دي بروينه، فيما احتل كيليان مبابي المركز التاسع، وعاشرًا جاء الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

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