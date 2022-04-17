عرض تاريخي .. حمدالله رفض "ثروة" النصر بتحريض من الاتحاد

يواصل الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل كشف بعض خفايا أزمة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، والتي كشف بها عن اتفاق العالمي مع اللاعب على التجديد، حتى طفح الكيل بمسؤولي النادي العاصمي من مشكلاته.

تسريبات وبيانات تشعل أزمة النصر وحمد الله والاتحاد:

حمد الله كان قد رحل عن النصر في نوفمبر 2021، بعدما فسخ النادي عقده من طرف واحد، بداعي وجود أسباب قانونية وشرعية.

وبعدها بأشهر قليلة، أعلن النادي الجداوي تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر، ليبدأ مهمته في جدة بيناير الماضي.

وفي الأيام الماضية، اشتعلت الأجواء بشكل كبير في الوسط الرياضي السعودي بعدما انتشرت تسريبات لمكالمة تعود لفترة تمثيل حمد الله لنصر، تجمعه بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي لنادي الاتحاد.

المكالمة حملت تحريضًا من البلوي للاعب المغربي للرحيل عن العالمي، بجانب التمرد وتعمد إهدار الفرص. (طالع التفاصيل من هنا)

أمام هذه التسريبات، خرج الاتحاد السعودي لكرة القدم مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا ليست من اختصاصه. (طالع التفاصيل من هنا)

بيان اتحاد الكرة استفز الإدارة النصراوية، فأصدر بيانًا ناريًا، مؤكدًا خلاله امتلاك تسجيلات تدين أطراف القضية، وأنها من اختصاص لجان اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل من هنا)

ما هو جديد المريسل عن أزمة حمد الله؟

قال المريسل، خلال مساحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حمد الله كان يفتعل المشكلات بالنصر، ويتم احتوائه ويعود للمشكلات من جديد بغرابة شديدة، حتى أنه طلب تجديد عقده واتفق النادي معه على عقد خيالي بأن يمنحه 5 مليون يورو سنويًا، لكن كان يثير الأزمات ويطلب وساطة الكثيرين من أجل الصلح مع المسؤولين، حتى أنهم استقروا على تجديد عقده ثم إخراجه معارًا لفترة، لكن حدثت المشكلة الكبرى وتم الاستقرار على فسخ عقده، وقبل هذه الفترة كنا نشعر أنه فاقد للتركيز ومشتت، فقد كان يحرضه الاتحاد".

وأضاف: "أقسم بالله أن رحيل حمد الله هو استقرار لغرفة ملابس النصر، منذ أن رحل لم يعد هناك تسريبات من الغرف، ارجعوا بالذاكرة وتذكروا الأخبار التي كان يتم تسريبها، رحيله فرض الاستقرار على غرف الملابس، نعم هناك أخطاء فنية حاليًا، لكن هذا لا ينفي الأخطاء التي وقعت من اللاعب في بداية الموسم".

وتابع: "أؤكد لكم أن حمد الله قام بعرض نفسه على نادي عاصمي، عندما علم أن النصر سيتعاقد مع لاعب آخر في مركزه إلا أن النادي العاصمي رفضه".

واختتم: "لو أصدرت اللجان عقوبة انضباطية على النصر بسبب بيان تسريبات حمدالله، بالنسبة لي أقسم بالله هي عز وشرف، كالعقوبة التي تم إصدارها من قبل على سعود آل سويلم؛ رئيس النصر السابق، بقيمة مليون ريال".

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