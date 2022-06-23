رونالدو يخدم برشلونة بقراره النهائي مع مانشستر يونايتد!

رونالدو قد يقدم خدمة ثمينة لبرشلونة في الفترة المقبلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية نهائية لدى مهاجم فريق مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو لمغادرة الشياطين الحمر.

وكانت الأنباء قد أشارت في الفترة الماضية إلى استقرار الدون في أولد ترافورد، خاصةً بعد الحديث حول وجود مقابلات بينه وبين السير أليكس فيرجسون.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية قد أكدت أن صاروخ ماديرا قد قرر الرحيل عن إنجلترا بعد فشل فريقه في عملية التطور المنتظرة.

ماذا بين رونالدو ومانشستر يونايتد؟

في الفترة الماضية أعلن نادي ليفربول ضم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، فيما استقطب مانشستر سيتي ماكينة الأهداف النرويجية، إرلينج هالاند.

وفي هذا الوقت، وقف فريق مانشستر يونايتد ليتفرج على التحركات القوية التي تحدث في السوق دون أن يتدخل.

الأمر الذي أشعر رونالدو أن فريقه لا يحاول أن يحسن من المنظومة، بجانب فشل الشياطين الحمر في المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وبالتالي قرر صاروخ ماديرا الرحيل عن أولد ترافورد، وبات يبحث الآن عن الحلول المقترحة.

ما هي الوجهة المحتملة لرونالدو؟

أوضح التقرير أن الوجهة المحتملة لكريستيانو رونالدو قد تكون ألمانية، خاصةً مع فريق بايرن ميونخ.

حيث أن العملاق البافاري قد يخسر خدمات مهاجمه الأسطوري روبرت ليفاندوفسكي في الأيام المقبلة لصالح برشلونة.

مما يجعله يفكر في استقطاب الدون، لتعويض هذه الخسارة، في صفقة قد تكون هي الأبرز في تاريخ النادي الألماني العريق.

وبهذه الصفقة المحتملة، قد يصبح بايرن ميونخ وحشًا في الفترة المقبلة، حيث ضم الفريق البافاري ساديو ماني منذ أيام قليلة، والآن بات يفكر في جلب رونالدو.

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