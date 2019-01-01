اشتباكات بين جماهير إنتر ويوفنتوس قبل ودية الصين

ودية اللقاء لم تمنع الأجواء العدائية بين الطرفين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن اشتباكات وقعت بين جماهير إنتر ويوفنتوس قبل اللقاء الودي بين الفريقين في الصين.

ويتواجه بطل إيطاليا يوفنتوس أمام غريمه التقليدي إنتر في الصين مساء الأربعاء ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.

مدرب البوسنة: دجيكو يريد الانتقال إلى إنتر

ونقل عدد من الصحفيين الإيطاليين صوراً للافتة رفعها جمهور إنتر تقول: "روبنتوس، السرقة في حمضكم النووي".

وتسبب اللافتة، بحسب الصحفيين، في نشوب اشتباكات بين الجمهور الصيني الحاضر، وتبادلا إلقاء الزجاجات.

شكرينيار: مباراة إنتر مع يوفنتوس لن تكون ودية

وخسر إنتر ودياً أمام مانشستر يونايتد بهدف، بينما تعرض يوفنتوس هو الآخر للخسارة من توتنهام بنتيجة 3-2 في آخر وديات الفريقين.