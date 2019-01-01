مدرب البوسنة: دجيكو حدثني عن الانتقال إلى إنتر

صفقة معقدة ولم تتم حتى الآن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف روبرت بروسنيسكي، مدرب البوسنة والهرسك، أن مهاجمه وقائد المنتخب إيدن دجيكو يريد الانتقال من روما إلى إنتر.

وأكدت التقارير تعطل صفقة انتقال دجيكو إلى إنتر بعد مطالبة روما بمبلغ 20 مليون يورو، ورغبة إنتر في دفع 12 مليوناً فقط.

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وقال بروسنيسكي مع "باسيوني إنتر": "بالنسبة لي دجيكو من أفضل مهاجمي العالم، أريد رؤيته في فريق يحقق البطولات، وإنتر فريق مهم، وخصوصاً مع كونتي".

وأكمل: "دجيكو يملك مشواراً مميزاً في فولفسبورج، مانشستر سيتي، ثم روما، أتابعه منذ مدة حتى قبل تدريبي البوسنة، دائماً يسجل الأهداف".

وواصل النجم الكرواتي السابق: "تحدثنا معاً عن إنتر وعن حدوث الصفقة، روما فريق كبير، ولكن مع كل الاحترام، مع إنتر يمكنه تحقيق ما هو أفضل، ولا يزال يملك عامين أو ثلاثة في القمة".

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وأشارت آخر التقارير في إيطاليا أن إنتر سيعيد فتح المفاوضات من أجل دجيكو مجدداً الأسبوع المقبل مع عودته من الجولة الآسيوية.