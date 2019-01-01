الكأس الوطني الأمريكي

شكرينيار: مباراة إنتر مع يوفنتوس لن تكون ودية

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Getty Images
يوفنتوس سيلعب يوم الأربعاء مع إنتر في كأس الأبطال الدولية الودية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد ميلان شكرينيار، مدافع فريق إنتر، أن مباراة فريقه أمام يوفنتوس صباح الأربعاء، لن تكون ودية أبداً، مشدداً على أن فريقه يجب ان يكون في كامل تركيزه.

وقال شكرينيار، في تصريحات قبل مباراة يوفنتوس الودية المقرر إقامتها يوم الأربعاء: "هذه ليست مباراة ودية، هذه مباراة تحضيرية يجب ان نطبق خلالها الأشياء التي نتدرب عليها".

وواصل: "نحن نعمل كثيراً، وأعتقد أننا نعمل بجهد، نقوم بتنفيذ أوامر المدير الفني، من المهم أن نطبق هذه الأمور على أرضية الملعب".

وتابع: "أنا سعيد للغاية، كل من يأتي إلى فريقنا يقدم لنا المزيد من الخبرات، وهذا أمر عظيم بالنسبة لنا".

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وتطرق المدافع صاحب الـ 24 إلى الحديث عن يوفنتوس وقال: "يوفنتوس يمتلك العديد من اللاعبين، الجيدين للغاية، بالإضافة إلى رونالدو الذي يعد من أفضل اللاعبين في العالم".

وشدد شكرينيار، على أن مدافعي فريقه يجب أن يكونوا في كامل تركيزهم، وعلى الفريق كله أن يعمل بكل ما لديه من قوة.

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