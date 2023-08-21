بعد استبعاده من قائمة النصر الآسيوية .. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن أندرسون تاليسكا

هل يرحل تاليسكا من النصر إلى بشكتاش؟ بيان رسمي من النادي التركي

SHAHID

يبدو أن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، يعيش واحد من أسوأ الأيام في مسيرته الكروية، فبعد تلقيه ضربة من العالمي، صباح الأمس، أتته ضربة من ناديه "المفضل" بشكتاش التركي مساءً.

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وفقًا للتقارير الصحفية السعودية فإن البرتغالي لويس كاسترو، قرر استبعاد البرازيلي من قائمة المشاركين في مواجهة شباب الأهلي الإماراتي الليلة، في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، زاعمة أنه طلب الاستغناء عنه رسميًا.

وقبل أيام، كشف شينول جونيش؛ المدير الفني لبشكتاش، عن محادثة خاصة بينه وبين تاليسكا، يتوسل خلالها الأخير له، لإيجاد حل لإعادته للنادي التركي، رافضًا الاستمرار في النادي السعودي.

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وبهذا الشأن، أصدر بشكتاش بيانًا رسميًا، لتوضيح مصير مفاوضاته مع النصر، للظفر بخدمات ابن بلاد السامبا..

النادي التركي أكد أنه دخل بالفعل في مفاوضات مع النصر من أجل تاليسكا، وكذلك فاوض المدافع الإسباني الحر سيرخيو راموس، لكنه أعلن خلال البيان، إنهاء المفاوضات مع كلاهما بشكل رسمي، في الاختلاف حول الأمور المالية، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

بيان بشكتاش يدعم التقارير المنتشرة، إذ أن النصر لديه استعداد بالفعل للاستغناء عن تاليسكا، لكن بشرط وصول عرض مناسب ماليًا لمتطلبات النادي.

SHAHID