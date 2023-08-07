"ابحثوا عن حل لانتشالي من النصر!" .. مدرب بشكتاش يفجر مفاجأة عن "محادثة خاصة" مع أندرسون تاليسكا

يبدو أن التقارير التي تتحدث عن رغبة تاليسكا في الرحيل ليس مجرد شائعات لضرب استقرار النصر!

GOAL

بينما ظن النصراويون أن حديث إعلاميي الأندية المنافسة عن رغبة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب الفريق، في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ما هي إلا مجرد شائعات لضرب استقرار الفريق، جاءت التأكيد من شينول جونيش؛ المدير الفني لبشكتاش التركي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرازيلي يرتبط بعقد مع العالمي ممتد لنهاية موسم 2025-2026م، لكن عديد التقارير تتحدث عن عدم شعوره بالارتياح منذ قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم أنه نفى هذه التقارير أكثر من مرة علنًا إلا أنه يبدو أنها محاولات لتهدئة النصراويين فقط، والحقيقة غير ذلك تمامًا.

بحسب المدير الفني لبشكتاش فإن تاليسكا يرغب في العودة للدوري التركي في أقرب فرصة ممكن، بل أنه طالب الأول بالبحث عن حل وسط لإتمام رحيله عن العالمي.

وقال جونيش، خلال تصريحاته للصحفيين الليلة على هامش مران الفريق: "تحدثت عبر مكالمة فيديو مع تاليسكا، أخبرني أنه يشتاق لنا كثيرًا ويريد أن ينضم لنا، لكن شراء عقده من النصر لا يقل عن 10 ملايين يورو، بالطبع شرائه سيضيف إثارة مختلفة بالنسبة للجماهير، ولن نكون في حاجة لضم لاعبين آخرين".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأضاف: "تاليسكا قالي لي (دعونا نجد حل وسط، أريد أن آتي لبشكتاش) لكن الرغبة شيء، والحقيقة شيء آخر، فإذا وجدنا لاعبًا آخر بنفس الجودة لكن بسعر معقول، فبالطبع سنتجه له".

يذكر أن تاليسكا لعب لبشكتاش خلال الفترة من صيف 2016م لصيف 2018م، وقتما انضم له معارًا من بنفيكا البرتغالي، ونجح معه في إحراز 37 هدفًا وصناعة 14 آخرين خلال 80 مباراة.

GOAL