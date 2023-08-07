"ابحثوا عن حل لانتشالي من النصر!" .. مدرب بشكتاش يفجر مفاجأة عن "محادثة خاصة" مع أندرسون تاليسكا

زهيرة عادل
Talisca Nassr 2023Al Nassr Twitter
تاليسكاالنصربشكتاشدوري روشن السعوديالدوري التركي الدرجة الأولىŞ. Güneşانتقالات

يبدو أن التقارير التي تتحدث عن رغبة تاليسكا في الرحيل ليس مجرد شائعات لضرب استقرار النصر!

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بينما ظن النصراويون أن حديث إعلاميي الأندية المنافسة عن رغبة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب الفريق، في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ما هي إلا مجرد شائعات لضرب استقرار الفريق، جاءت التأكيد من شينول جونيش؛ المدير الفني لبشكتاش التركي.

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البرازيلي يرتبط بعقد مع العالمي ممتد لنهاية موسم 2025-2026م، لكن عديد التقارير تتحدث عن عدم شعوره بالارتياح منذ قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم أنه نفى هذه التقارير أكثر من مرة علنًا إلا أنه يبدو أنها محاولات لتهدئة النصراويين فقط، والحقيقة غير ذلك تمامًا.

بحسب المدير الفني لبشكتاش فإن تاليسكا يرغب في العودة للدوري التركي في أقرب فرصة ممكن، بل أنه طالب الأول بالبحث عن حل وسط لإتمام رحيله عن العالمي.

وقال جونيش، خلال تصريحاته للصحفيين الليلة على هامش مران الفريق: "تحدثت عبر مكالمة فيديو مع تاليسكا، أخبرني أنه يشتاق لنا كثيرًا ويريد أن ينضم لنا، لكن شراء عقده من النصر لا يقل عن 10 ملايين يورو، بالطبع شرائه سيضيف إثارة مختلفة بالنسبة للجماهير، ولن نكون في حاجة لضم لاعبين آخرين".

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وأضاف: "تاليسكا قالي لي (دعونا نجد حل وسط، أريد أن آتي لبشكتاش) لكن الرغبة شيء، والحقيقة شيء آخر، فإذا وجدنا لاعبًا آخر بنفس الجودة لكن بسعر معقول، فبالطبع سنتجه له".

يذكر أن تاليسكا لعب لبشكتاش خلال الفترة من صيف 2016م لصيف 2018م، وقتما انضم له معارًا من بنفيكا البرتغالي، ونجح معه في إحراز 37 هدفًا وصناعة 14 آخرين خلال 80 مباراة.

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