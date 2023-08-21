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مفاجأة مدوية في اختيارات كاسترو لأجانب النصر أمام شباب الأهلي

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
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النصر يخوض ملحق دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الثلاثاء

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يبدأ النصر مساء غدٍ على ملعبه الأول بارك مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024 بمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي في الدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات، وقد استقر مدربه لويس كاسترو على خياراته الأجنبية للقاء.

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لوائح دوري أبطال آسيا بخصوص اللاعبين الأجانب تغيرت هذا الموسم، إذ أصبح متاحًا لكل فريق إشراك 6 لاعبين في المباراة أحدهم آسيوي بدلًا من 4 في النسخة الأخيرة، كما يُسمح للفريق اختيار أجانبه قبل موعد المباراة بساعة ونصف فقط وتغييرهم من مواجهة إلى أخرى.

النصر لا يمتلك أي لاعب آسيوي بين أجانبه، ولذا سيدخل مباراة الغد بـ5 أجانب فقط، وقد كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مفاجأة مدوية في اختيارات المدرب كاسترو لأولئك الـ5.

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الصحيفة أوضحت أن كاسترو اختار كلًا من كريستيانو رونالدو وجيسلان كونان ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وساديو ماني للمباراة، وقد استبعد أندرسون تاليسكا، فيما يغيب أليكس تيليس للإصابة.

قرار كاسترو قد يُعد تلميحًا قويًا جدًا لرحيل اللاعب عن النصر هذا الصيف، خاصة مع الحديث المتصاعد مؤخرًا عن ذلك، وقد أشارت الشرق الأوسط إلى أن مستقبل البرازيلي سيُحسم بالفعل خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع وجود انقسام في مجلس الإدارة حوله، إذ يُفضل البعض استمراره فيما يرى البعض الآخر ضرورة استبداله بلاعب أفضل.

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  • 8122خاليدو كوليبالي
  • 13752روبرتو فيرمينو
  • 6359نجولو كانتي
  • 14949مارسيلو بروزوفيتش
  • 30432صفقة أخرى
153853 الأصوات

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