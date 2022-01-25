"شجعوا المنتخب لا الأندية" .. رسائل نارية من صلاح للجمهور والمحللين المصريين

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر رسائل نارية للجماهير المصرية والمحللين والنقاد الرياضيين المتواجدين في الاستوديوهات التحليلية، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة ساحل العاج المرتقبة في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

مصر نجحت في الصعود لدور الـ16 بعد جمعها 6 نقاط في دور المجموعات، فيما استطاعت ساحل العاج جمع 7 نقاط، وسيلتقي المنتخبان يوم غدٍ الأربعاء في مواجهة تحمل الكثير من الذكريات.

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نجم ليفربول بدأ تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بالتأكيد على استعداد جميع اللاعبين جيدًا للمباراة، ووجود رغبة قوية لدى الجميع ببذل قصارى جهده لتحقيق إنجاز للكرة المصرية.

وأضاف "لدينا حماس كبير للعب مباراة الغد، الفريقان جيدان، ساحل العاج يضم العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا ونحن كذلك لدينا القوة والرغبة لتحقيق الفوز والمضي قدمًا في البطولة".

النجم صاحب المركز الثالث في جائزة "الأفضل" من فيفا وجه رسالة للجماهير المصرية طالبهم خلالها بالوقوف خلف المنتخب بجميع لاعبيه، بقوله "الجماهير لم تعد تُشجع المنتخب المصري مثلما كان الوضع سابقًا، أصبحوا يُشجعون أندية ولاعبين، جمهور الأهلي يتحدث عن لاعبيه وجمهور الزمالك كذلك، نلاحظ انقسام بين الجماهير حول المنتخب، ونرى صفحات سوشيال ميديا مخصصة للدفاع عن لاعبين بعينهم في المنتخب".

"البعض قد يعتقد أن هذا أمرًا جيدًا لكنه ليس كذلك، أنا شخصيًا لن أتضرر من الموضوع لأنني متواجد مع المنتخب منذ 10 سنوات وأعي تلك الأمور وأمتلك الخبرة لمواجهتها، لكنك تضر لاعبين صغار هم مستقبل المنتخب، أنا لا أهاجم أحدًا وتلك مجرد نصيحة ودعوة للجميع للالتفاف حول المنتخب ودعمه بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، يجب أن يكون هدفكم هو المنتخب كما كان سابقًا".

صلاح وجه رسالة أخرى للمحللين والنقاد الرياضيين المتواجدين في الاستوديوهات التحليلية لتحليل مباريات الفراعنة، إذ قال "رسالتي الأخرى للناس المتواجدة في الاستوديوهات التحليلية، أتمنى أن يكون الحديث عن المنتخب كاملًا بجميع لاعبيه وليس لاعب أو اثنين، أنا لا أتابع ما يُقال لكن هناك من يُتابع ويتأثر بذلك".

أتم "نطلب منكم أن تلتفوا خلف المنتخب حتى نهاية البطولة، وبعدها تحدثوا عن اللاعبين فردًا فردًا، إن أردتم فوز المنتخب فيجب أن يتحد الجميع خلفه".

يُشار إلى أن منتخب الفراعنة يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم إفريقيا، برصيد 7 ألقاب، وكان قد تُوج باللقب 3 مرات متتالية آخرها عام 2010، وقد وصل نهائي 2017 لكنه خسر أمام الكاميرون.