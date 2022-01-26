حكيمي : الركلات الحرة في باريس؟ سأتحدث مع ميسي ونيمار !

كشف النجم المغربي أشرف حكيمي، عن إمكانية تحدثه مع الثنائي ليونيل ميسي ونيمار عن الركلات الحرة بعد عودته إلى باريس سان جيرمان.

حكيمي خطف الأنظار بشكل لافت في كأس الأمم الإفريقية الحالية، ويعتبر من نجوم البطولة وأحد أهم الأسباب في تأهل فريقه لدور الثمانية.

ونجح صاحب الـ23 سنة في هز الشباك مرتين خلال المسابقة من ركلتين حرتين، الأولى ضد الجابون بدور المجموعات والثانية أمام مالاوي في دور الـ16.

وتسببت الطريقة الرائعة التي سدد بها نجم باريس ركلة مالاوي، إلى انتشار المطالب حول حصول اللاعب على أحقية تسديد الركلات الحرة مع باريس هذا الموسم.

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وقال حكيمي بعد المباراة ردًا على هذا السؤال:"سيكون الأمر صعبًا، ولكن سأحاول التحدث مع ميسي ونيمار".

ويظهر الدولي المغربي بصورة مميزة مع باريس منذ انتقاله للفريق الصيف الماضي من إنتر بـ66 مليون يورو، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم في 25 مباراة بكل البطولات.

يذكر أن المغرب تأهلت إلى دور الثمانية من أمم إفريقيا بعد الفوز على مالاوي 2/1، لمواجهة الفائز من مباراة مصر وساحل العاج، المقامة مساء اليوم، الأربعاء في دور الـ16 من المسابقة.