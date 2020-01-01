أخبار برشلونة: كومان يبدأ ترتيب البيت الكتالوني ويجتمع بميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020:

كومان يضع قائمة بالمطلوبين

يرغب رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد في التعاقد مع دوني فان دي بيك وممفيس ديباي ومايكل كين في سوق الانتقالات بحسب أوك دياريو.

تم تأكيد تعيين الهولندي كمدرب للبلوجرانا يوم الأربعاء وقد حدد بالفعل نواياه لتعزيز كل جانب من جوانب الفريق.

يعرف كومان كل شيء عن لاعب خط وسط أياكس فان دي بيك منذ أن كان مدربًا لهولندا، بينما أنفق 30 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع كين من بيرنلي أثناء تدريب إيفرتون في عام 2017.

كومان يجتمع مع ميسي

يستعد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة ، للقيام باجتماع عاجل مع قادة النادي الكتالوني من اللاعبين فورًا بعد تقديمه إلى الصحافة في الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لما أوردته تقارير الصحف الإسبانية.

جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، أعلن بالأمس تعيين كومان قبل أن يؤكد القرار بصورة رسمية مساء الأربعاء، وتبدأ بالتبعية أولى خطوات المدرب الهولندي في السيطرة على مقاليد الأمور في كامب نو.

كومان سوف يعقد اجتماعًا إلكترونيًا مع ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه لتواجدهم جميعًا في فترة إجازاتهم بعيدًا عن كتالونيا، ويهدف الاجتماع إلى وضع أسس المرحلة المقبلة مع قادة غرف خلع الملابس.

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عرض إنجليزي لبيكيه

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت رغبة نادي فولهام الإنجليزي الصاعد حديثاً للبريميرليج، في ضم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة .

اللاعب على قائمة البيع في البلاوجرانا، بعد تصريحات جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، أمس الثلاثاء، عن المجموعة التي ستبقى بالفريق، حيث لم يذكر اسم المدافع المخضرم.

وكيل بوسكيتس يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة

خرج جوسيب ماريا أوربيتج وكيل سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس ثنائي برشلونة ، للتعليق على أنباء رحيلهما عن النادي الكتالوني.

جوسيب بارتوميو رئيس النادي، تحدث في تصريحات صحفية، حدد خلالها القائمة التي ستبقى مع الفريق، دون ذكر بوسكيتس وروبيرتو، في إشارة كبيرة إلى رحيلهما.

وهو ما علق عليه وكيل الثنائي، في تصريحات لإذاعة "كادينا سير"، مؤكداً عدم وجود أي نية من برشلونة للتخلي عن خدمات أي منهما.

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برشلونة يقدم سواريز وبوسكيتس من أجل لاوتارو

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن برشلونة مستعد للتنازل عن لويس سواريز وسيرخيو بوسكيتس من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر.

وكانت كلمات رئيس النادي بارتوميو عن الثورة التي يخططون للقيام بها في تشكيل الفريق الأول للفريق الكتالوني قد فتحت الباب أمام الكثير من التنبؤات.

وحول ذلك، ذكرت كالتشيو ميركاتو أن برشلونة على استعداد لتقديم لويس سواريز وسيرخيو بوسكيتس من أجل الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز.

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