وكيل بوسكيتس يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة

تصريحات مثيرة للجدل من بارتوميو

خرج جوسيب ماريا أوربيتج وكيل سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس ثنائي برشلونة، للتعليق على أنباء رحيلهما عن النادي الكتالوني.

ثورة شاملة منتظرة في برشلونة خلال هذا الصيف، بعد الخروج المخيب للفريق من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بنتيجة 8/2 في دور الثمانية.

جوسيب بارتوميو رئيس النادي، تحدث في تصريحات صحفية، حدد خلالها القائمة التي ستبقى مع الفريق، دون ذكر بوسكيتس وروبيرتو، في إشارة كبيرة إلى رحيلهما.

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وهو ما علق عليه وكيل الثنائي، في تصريحات لإذاعة "كادينا سير"، مؤكداً عدم وجود أي نية من برشلونة للتخلي عن خدمات أي منهما.

وأوضح أن النادي لم يتحدث معه الفترة الماضية حول عرض أي منهما للبيع، متوقعاً استمرارهما الموسم القادم، للعمل مع المدرب الجديد رونالد كومان.

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يذكر أن بارتوميو كشف عن القائمة التي لن ترحل عن برشلونة، لتضم كل من ليونيل ميسي، تير شتيجن، كليمون لونجليه، فرينكي دي يونج، نيلسون سيميدو، عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان.