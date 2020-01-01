كومان يجتمع مع ميسي سريعًا ويبدأ في تحديد مستقبل "الأبقار المقدسة"

الشباب لهم دور في مشروعه أيضًا..

يستعد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، للقيام باجتماع عاجل مع قادة النادي الكتالوني من اللاعبين فورًا بعد تقديمه إلى الصحافة في الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لما أوردته تقارير الصحف الإسبانية.

جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، أعلن بالأمس تعيين كومان قبل أن يؤكد القرار بصورة رسمية مساء الأربعاء، وتبدأ بالتبعية أولى خطوات المدرب الهولندي في السيطرة على مقاليد الأمور في كامب نو.

كومان سوف يعقد اجتماعًا إلكترونيًا مع ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه لتواجدهم جميعًا في فترة إجازاتهم بعيدًا عن كتالونيا، ويهدف الاجتماع إلى وضع أسس المرحلة المقبلة مع قادة غرف خلع الملابس.

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وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن هذا الاجتماع يستهدف من خلاله كومان في المقام الأول تقليل التوتر الموجود بين ميسي والنادي لضمان استمراره وتمديد تعاقده، إذ يُعد البرغوث "حجر الزاوية الأساسي" في مشروع البلوجرانا الجديد.

يُدرك كومان أن إقناع ميسي بالاستمرار لن يكون سهلًا خصوصًا في ظل احتمالية رحيل الثنائي المقرب له، لويس سواريز وجوردي ألبا، الأمر الذي من شأنه أن يُزيد من قناعته بعدم جدوى سير الأمور في برشلونة الفترة المقبلة.

الثورة الموجودة حاليًا في برشلونة قد تطال ما يُسمى بـ"الأبقار المقدسة"، فأغلب الظن أن مستقبل سواريز وألبا وجيرارد بيكيه وكذلك بوسكيتس على المحك، وكومان وحده هو من سيقرر من سيبقى ومن سيرحل.

وأخيرًا، أشارت تقارير أخرى من صحيفة "سبورت" أن كومان يستهدف الاعتماد على اللاعبين الشباب من أكاديمية النادي وعلى رأسهم الثنائي بيدري وترينكاو، وقدّم لهما هما تحديدًا الدعم خلال اجتماعه مع النادي بالأيام الماضية.

الجدير بالذكر أن بارتوميو قد أعلن عن استمرار 8 أسماء بصورة مؤكدة على رأسهم الثنائي ميسي وتير شتيجن، بينما ترك الباب مفتوحًا لبقية الأسماء للرحيل في الصيف الحالية.