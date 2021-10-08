اختفاء وسيارة فارهة .. هكذا خطف الأهلي أهم لاعبي الشباب

قصة تاريخية بين الشباب والأهلي لن تنسى..

تاريخ الصراع بين الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين مميزين، يوجد به الكثير من القصص المثيرة للجدل والغريبة، والتي جاء بسبب السعي وراء ضم أفضل اللاعبين، وهو الأمر الذي سنقصه عليكم على شكل حلقات متتالية.

حلقتنا اليوم عن الصفقة التي أثارت جدلًا كبيرًا عام 2017، وهي انتقال الحارس محمد العويس من الشباب إلى الأهلي..

البقاء في الشباب أو الاعتزال

هكذا علق محمد العويس عندما كان ضيفًا في برنامج "صدى الملاعب" عبر قناة إم بي سي في حلقة سابقة، وذلك بعدما وجه له أحد المتابعين سؤالًا، هل ستنتقل إلى الهلال حال وصول لك عرضًا مغريًا منه؟

ورد العويس قائلًا: "لن أرحل عن الشباب مهما حدث، وسأواصل مسيرتي معه، وإذا هناك عدم رغبة في تجديد عقدي، سأعتزل كرة القدم وسأتوجه إلى المدرجات وأنا أرتدي قميص الشباب".

تصريح العويس وقتها نال إعجاب جماهير نادي الشباب، التي أبدت سعادتها وقتها بما قاله الحارس المميز، ولكن ما حدث بعد ذلك كان صدمة كبيرة.

التألق مع الشباب وإغراءات الأهلي

قدم العويس مستوى مميز للغاية رفقة نادي الشباب، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية، وكان على رأسهم الأهلي الذي كان يريد التعاقد معه لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وبعد اقتراب انتهاء عقد محمد العويس مع نادي الشباب، بدأت الاتصالات تنهال عليه من مسؤولي الأهلي، لإقناعه بالانضمام إلى الراقي، مع وعود بتقديم عقدًا مغريًا.

الأهلي لم يكتف بمسؤوليه، بل كلف تيسير الجاسم قائد الفريق وقتها، بالتحدث مع محمد العويس وإقناعه بالانتقال إلى الراقي، هذا بالإضافة إلى بعض الهدايا والهبات التي كانت ترسل للاعب.

سيارة فارهة والاختفاء

ووفقًا لما ذكره نادي الشباب في بيان رسمي وقتها، أكد على أن أحد مسؤولي النادي الأهلي قام بتقديم هدية مغرية جدًا للحارس محمد العويس، كانت عبارة عن سيارة فارهة من نوع "بنتلي".

نادي الشباب أكد على أن اللاعب تلقى العديد من الهدايا والهبات المغرية، وفي الوقت نفسه كان اللاعب يتغيب عن التدريبات دون أعذار.

واختفى محمد العويس عن الأنظار بعد معسكر تدريبي للمنتخب السعودي، وحاول مسؤولي الشباب التوصل له ولكن انقطعت جميع سبل الوصول إليه حتى مع وكيل أعماله "كما جاء في بيان الشباب وقتها".

الأهلي يعلن ضم العويس دون علم الشباب

الشباب ذكر في بيانه أنه تفاجئ بظهور الأستاذ أحمد المرزوقي رئيس الأهلي وقتها في برنامج "صدى الملاعب"، يعلن خلاله عن أن الحارس محمد العويس أصبح أهلاويًا.

وبعدها تلقى الشباب خطابًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يفيد بأن الأهلي أرسل اتفاقية انتقال محمد العويس موقعة من مدير الاحتراف وقتها، يطلب فيها إرسال تفويضي كتابي موقع من رئيس مجلس إدارة الشباب، استنادًا على المادة الثامنة.

ووصل خطاب إلى الشباب من النادي الأهلي، يفيد بأنه تم تحويل مبلغ انتقال محمد العويس، بناء على اتفاقية موقعة مع مسؤول الاحتراف، وتم الرد بعدم وجود أي اتفاقية تعاقد رسمية بين الناديين حول انتقال اللاعب.

وحدثت أزمة كبيرة بين مسؤولي الأهلي والشباب وقتها بسبب تلك الصفقة، وهو الأمر الذي تسبب في توقفها دون الوصول لأي حل بين الطرفين.

تدخل المستشار تركي آل الشيخ

وتدخل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة وقتها في تلك الأزمة من أجل الوصول إلى حل، وبالفعل نجح في إنهاء الأزمة سريعًا.

تركي آل الشيخ قام بتغريم النادي الأهلي والحارس محمد العويس، بالإضافة إلى شطب وكيل أعمال الحارس وقتها، وتغريم اللاعب تيسير الجاسم الذي توسط في الصفقة.

وانتهت الأزمة تمامًا بعدما أجريت جلسة صلح بين مسؤولي الأهلي والشباب، وانتقل العويس إلى الأهلي وانتهت الأزمة تمامًا.

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