صفقة مثيرة .. هرب من نافذة منزله لينضم للنصر وليس الهلال

كواليس الصفقة التي حيرت الجميع

تاريخ الصراع بين الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين مميزين، يوجد به الكثير من القصص المثيرة للجدل والغريبة، والتي جاء بسبب السعي وراء ضم أفضل اللاعبين، وهو الأمر الذي سنقصه عليكم على شكل حلقات متتالية.

حلقتنا اليوم عن الصفقة التي أثارت جدلًا كبيرًا عام 2014، وهي التي تمت بانتقال عبد العزيز الجبرين إلى نادي النصر، بعد أن كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى الهلال.

عرض الهلال المغري

بعدما تألق عبد العزيز الجبرين مع نادي الرائد، وأصبح واحدًا من أهم وأبرز عناصره، حيث كان يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، وكان الجميع يتوسم فيه خيرًا بأن يكون هو مستقبل النادي، تلقى الرائد عرضًا من نادي الهلال لضمه.

مسؤولو الرائد لم يمانعوا انضمام الجبرين إلى الهلال، حيث لوّح رئيس الرائد وقتها عبد العزيز المسلم بعرض الهلال الرسمي، وأكد عبر تصريحات إعلامية، بأن اللاعب موافق على ارتداء القميص الأزرق، والأمور كانت تسير بشكل جيد.

وتم تحديد موعد في يوم التاسع من إبريل من عام 2014، بين مسؤولي الناديين، من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالبريدة، وتم الاتفاق على حصول الرائد على مبلغ 8 ملايين ريال، و3 لاعبين من صفوف نادي الهلال.

واتفق مسؤولي الهلال مع الجبرين على كافة الأمور المالية، حيث كان سيحصل على مبلغ 2 مليون ريال، قيمة منزل وسيارة فارهة، بالإضافة إلى 10 ملايين ريال سيتم توزيعها كرواتب شهرية لمدة 5 سنوات.

إحراج الهلال أمام الإعلام واختفاء مفاجئ

وبالفعل تم إخبار الإعلاميين من أجل حضور مراسم توقيع عبد العزيز الجبرين على عقود انضمامه لنادي الهلال في الفندق، وبالفعل تواجدت وسائل الإعلام بشكل غير مسبوق.

وأما عن جماهير نادي الهلال، توجهت هي الأخرى إلى الفندق، من أجل مشاهدة مراسم التوقيع، وأيضًا دعم اللاعب الذي سيكون إضافة جيدة لتشكيل الزعيم.

وانتظر مسؤولي الهلال في الفندق، ولكن لم يظهر الجبرين، وقام بإغلاق هاتفه واختفى تمامًا، ولم يستطع أحد الوصول له خلال هذا الوقت، ولكنه كان قد سافر إلى العاصمة الرياض، وسط إحراج لمسؤولي الزعيم بسبب هذا الموقف.

الهروب من نافذة من أجل النصر

واتضح بعد ذلك أن وكيل أعمال الجبرين هو من وراء ما حدث، حيث تواجد اللاعب في الرياض ليجتمع بمسؤولي نادي النصر، ويتم الاتفاق على ارتداء قميص العالمي.

وأكد بعض "الرائديون" على أنه هرب من نافذة شقته الواقعة في قلب بريدة، رفضًا منه لعرض نادي الهلال، ومستجيبًا لرغبة نادي النصر من أجل التعاقد معه.

ساعات ولا يعلم أحد أين عبد العزيز الجبرين، ولكنه ظهر بشكل مفاجئ، ويعلن عبر مداخلة هاتفية عبر إحدى الإذاعات، بأن رغبته هي الانتقال لنادي النصر، دون النظر لأي عروض أخرى.

ومن جانبه علق رئيس الرائد وقتها المسلًم، مشددًا على أن عبد العزيز الجبرين أصبح لاعب هلاليًا، وأنه لا يوجد عروض نصراوية من أجل ضم اللاعب.

كيف تحرك النصر لحل الأزمة؟

أرسلت إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي عبر الفاكس، عرضها الرسمي، وتم تحديد مبلغ 12 مليون ريال، من أجل الحصول على موافقة الرائد بانتقال الجبرين إلى العالمي.

ورد رئيس الرائد على عرض النصر، أن الجبرين لاعب هلالي وعليهم مفاوضة إدارة الأمير عبد الرحمن بن مساعد دون التواصل مع الرائد، وهو الأمر الذي أشعل الخلافات داخل نادي الرائد.

أصوات طالبت بضرورة الرضوخ لرغبة اللاعب بالانتقال إلى نادي النصر، وأصوات أخرى تتمسك بانتقاله إلى نادي الهلال، وسط حيرة داخل الشارع الكروي، أين سيلعب الجبرين الموسم القادم؟

الهلال هو من أنهى الأزمة!

وبعد أسابيع من الشد والجذب بين جميع الأطراف، سواء اللاعب أو الرائد أو النصر أو الهلال، انسحب مسؤولي الزعيم من المفاوضات، مقدرين رغبة اللاعب بارتداء قميص العالمي.

وتدخلت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي في الأزمة، وقامت بتوقيع عقوبات على الأطراف الثلاثة، وذلك بداعي مخالفة اللوائح وقت المفاوضات.

تم فرض غرامة مالية على الرائد والهلال والنصر قدرها 500 ألف ريال على كل ناد، وتم تغريم اللاعب مبلغ 300 ألف ريال، ورئيس الرائد عبد العزيز المسلّم مبلغ 300 ألف ريال، ومثلها لعضو شرف نادي النصر سلمان المالك بزعمه قائدًا لمفاوضات ناديه.

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