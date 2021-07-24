صفقة قلبت الموازين .. تنازع الأهلي والاتحاد بسببها ثم ضمها النصر

قصة تاريخية بين الأهلي والاتحاد لن تنسى..

تاريخ الصراع بين الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين مميزين، يوجه به الكثير من القصص المثيرة للجدل والغريبة، والتي جاء بسبب السعي وراء ضم أفضل اللاعبين، وهو الأمر الذي سنقصه عليكم على شكل حلقات متتالية.

حلقتنا اليوم عن الصفقة التي أثارت جدلًا كبيرًا عام 2008، وهي صفقة اللاعب الأرجنتيني داميان مانسو، والتي تسببت في قلب موازين الكرة السعودية.

القصة بدأت عندما تفاوض الأهلي مع نادي ليجا ديبورتيفا الإكوادوري، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الأرجنتيني داميان مانسو، وتم الإعلان عن تعاقد معه، ليعلن الاتحاد في نفس الوقت عن التعاقد مع نفس اللاعب.

الأهلي والاتحاد يتعاقدان مع لاعب واحد في نفس الوقت!

كان أمرًا غير طبيعي، وهو إعلان فريقين من نفس الدولة التعاقد مع لاعب واحد في نفس التوقيت، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بحيرة كبيرة، من الذي تعاقد مع اللاعب؟

الأهلي أعلن أولًا بأنه توصل لاتفاق مع نادي ليجا ديبورتيفا الإكوادوري، بالتعاقد مع داميان مانسو خلال شهر ديسمبر من عام 2008، وفي نفس اليوم، أعلن نادي الاتحاد عن التعاقد مع نفس اللاعب.

الشد والجذب بين الاتحاد والأهلي بسبب تلك الصفقة

إدارة الأهلي أكدت وقتها على أنها اقترب من التعاقد مع مانسو بدلًا من النيجيري جودوين، مشددة على أنه توصلت لاتفاق مع اللاعب وناديه، وأن اللاعب وقع بالفعل على العقود.

وفي الجهة الأخرى، إدارة الاتحاد أعلنت تلقيها موافقة داميان على الانتقال إلى صفوف العميد، خلال فترة التسجيل الثانية، والدليل على ذلك أن وكيل أعمال اللاعب حضر بالفعل إلى جدة لإتمام التعاقد.

وهنا وقع الخلاف بين الطرفين، فأخذ مسؤولي الناديين يتبادلون التصريحات القوية بينهم، فالجميع كان متمسك بحقوقه في اللاعب.

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كيف قلبت الصفقة موازين الكرة السعودية؟

تم اتخاذ قرارًا وقتها بحرمان ناديي الأهلي والاتحاد من اللاعب، وإيقاف الصفقة نهائيًا، وتم اتخاذ قرارًا من جانب رعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية، بتأسيس ميثاق شرف بين الأندية.

وتم العمل بهذا الميثاق طوال السنوات الماضية، لعدم تكرار تلك الأزمة مرة أخرى، وهو ما دفع جميع الأندية لعدم التدخل في أي صفقة حسمها فريق آخر.

الاتحاد مازال يدفع ثمن الصفقة حتى وقت قريب، حيث تم خصم 3 نقاط من رصيده بسبب عدم مبلغ انتقال اللاعب، بالرغم من عدم إتمام الصفقة حتى الآن.

النصر نجح في حسم التعاقد مع مانسو

وفي عام 2012، بعد مرور 4 أعوام من أزمة الأهلي والاتحاد، أعلن نادي النصر عن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني داميان مانسو صاحب الـ33 عامًا.

ولعب مانسو مع نادي النصر لمدة 6 أشهر فقط، ليعود مرة أخرى إلى الدوري الإكوادوري، ليلعب في صفوف فريق ليجا ديبورتيفا.