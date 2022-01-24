أخبار ريال مدريد: ليفربول يراقب كامافينجا .. وعرض لضم "نيمار الجديد"

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 24 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 24 يناير 2022:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ليفربول الإنجليزي وضع إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد ضمن خططه لتدعيم صفوفه.

كامافينجا، 19 عامًا، وصل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، لكنه يعاني من أجل اللعب بشكل منتظم في التشكيل الأساسي للنادي الملكي.

وقد يتحرك ليفربول لتقديم عرض للاعب الوسط الفرنسي إذا لم يتحسن وضعه في ريال مدريد في نهاية الموسم.



يوفيتش قد يصبح محوريًا في عملية ضم هالاند

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت أن ريال مدريد قد يستخدم الصربي لوكا يوفيتش في عملية التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت الصحيفة أن بوروسيا دورتموند معجب للغاية بقدرات يوفيتش، بالنظر إلى ما قدمه في الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت.

ولذلك السبب فإن ريال مدريد قد يستغل الأمر ويضع يوفيتش على طاولة دورتموند في المفاوضات للتعاقد مع هالاند.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يحضر بالفعل العرض الأول من أجل تأمين خدمات البرازيلي إندريك فيليبي نجم نادي بالميراس.

إندريك، 15 عامًا، أصبح محور الصراع الجديد بين ريال مدريد وبرشلونة، ولذلك قرر النادي الملكي التحرك سريعًا من أجل تأمين توقيعه. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي انضم إلى الأندية الراغبة في التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي مستعد لمنافسة باريس سان جيرمان الفرنسي على خدمات أسينسيو.

وبدأت تحركات الناديين بالفعل للتعاقد مع أسينسيو، لكن ريال مدريد لن يفكر في أي تواصل من أجل اللاعب إلا في نهاية الموسم.