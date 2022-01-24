قميص الملكي يدعم مدريد في صراع ضم "نيمار الجديد"!

أصبح الصراع على أشده بين ريال مدريد وبرشلونة على خدمات البرازيلي إندريك فيليبي نجم نادي بالميراس البرازيلي.

إندريك، 15 عامًا، يلعب في صفوف شباب بالميراس تحت 20 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، بالإضافة إلى الجناحين الأيمن والأيسر.

ويعد إندريك حاليًا محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن برشلونة كان أول من تحرك من أجل محاولة الحصول على خدماته.

لكن يبدو أن رغبة إندريك ستكون حاسمة في الأمر، بعد أن ظهرت صورة له وهو يرتدي قميص ريال مدريد.

حساب "مدريد زون" المهتم بأخبار ريال مدريد عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نشر صورة إندريك وهو يرتدي قميص ريال مدريد الأول في الموسم الحالي.

📸| Palmeiras’ Real Madrid target Endrick repping the home kit. #rmalive pic.twitter.com/ASASuxAvcO — Madrid Zone (@theMadridZone) January 24, 2022

ومن جانبها، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة جادان للغاية في تأمين التعاقد مع إندريك.

وأشارت إلى أن معركة التعاقد مع البرازيلي الشاب بين قطبي الكرة الإسبانية قد بدأت بالفعل، وأنه تأمين التوقيع مع إندريك هو هدف الفريقين حاليًا.

وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن العملية لن تكون سهلة، بالنظر إلى حقيقة أن إندريك يبلغ من العمر 15 عامًا، وأن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تسمح بانتقال اللاعبين تحت 18 عامًا.

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