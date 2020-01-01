أخبار ريال مدريد: عطال بديل حكيمي وهافيرتس قريب من تشيلسي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 27 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 27 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 27 يوليو 2020:

مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بخاميس رودريجيز

بحسب ماركا، أعاد مانشستر يونايتد إحياء اهتمامه بضم خاميس رودريجيز في سوق الانتقالات.

كافح اللاعب الدولي الكولومبي من أجل مكان في التشكيل الأساسي في ريال مدريد ، وقد ارتبط في وقتٍ سابق بالانضمام للشياطين الحمر، وقد ينتهي به المطاف في أولد ترافورد مع بداية الميركاتو.

بوجبا يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد

أكد بول بوجبا أن مستقبله مرتبط بمانشستر يونايتد ، وأنه يريد خوض تجربة دوري أبطال أوروبا مرةً أخرى مع الشياطين الحمر.

ارتبط الفرنسي الدولي بالرحيل من أولد ترافورد مع بداية سوق الانتقالات، لكن يبدو أنه سيبقى.

تشيلسي يتحرك رسمياً لضم هافيرتس

بدأ نادي تشيلسي التفاوض بشكل رسمي مع نظيره باير ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات اللاعب كاي هافيرتس الذي قدم مستويات طيبة هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره، حيث يتفاوض النادي اللندني في الوقت الحالي على قيمة الصفقة، ويسعى لتقديم حوالي 76 مليون يورو.

"فابريزيو رومانو" أكد المعلومة التي وصلت لجول قبل أيام وقال إن الناديين في مفاوضات الآن، ولكن الاختلاف يأتي بخصوص السعر الذي يقدر في حدود 80 مليون يورو.

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تقارير .. ريال مدريد يعوض حكيمي بعطال

أشارت تقارير فرنسية إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع يوسف عطال، نجم نيس، من أجل تعويض رحيل أشرف حكيمي هذا الصيف نحو إنتر .

حكيمي انتقل إلى النيراتزوري مقابل قرابة 40 مليون يورو بعد انتهاء إعارته في صفوف بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم في ألمانيا.

وذكرت "le10sport" أن زين الدين زيدان يتابع عن قرب تطور عطال بعد الموسم المميز الذي قدمه، والعروض القوية مع نيس الفترة الماضية.

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باريس وبايرن يفسدان مخطط ريال مدريد بخصوص كامافينجا

أشارت تقارير في إسبانيا إلى تردد من قبل إدواردو كامافينجا، نجم رين، بخصوص الانتقال إلى ريال مدريد بعد وصول عدة عروض من كبار أندية أوروبا.

اللاعب الفرنسي الشاب جذب تألقه الموسم الجاري مع ناديه الفرنسي أنظار زين الدين زيدان، مدرب مدريد، والذي حدده ليكون الدعم لخط وسطه.

"آس" ذكرت أن ريال مدريد تأثر بالتوقف الكبير بسبب فيروس كورونا، والذي كبد النادي خسائر اقتصادية ستنعكس على سوق الانتقالات الخاص به.

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