تشيلسي يتحرك رسمياً لضم هافيرتس

الصفقة تقترب

بدأ نادي تشيلسي التفاوض بشكل رسمي مع نظيره باير ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات اللاعب كاي هافيرتس الذي قدم مستويات طيبة هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره، حيث يتفاوض النادي اللندني في الوقت الحالي على قيمة الصفقة، ويسعى لتقديم حوالي 76 مليون يورو.

"فابريزيو رومانو" أكد المعلومة التي وصلت لجول قبل أيام وقال إن الناديين في مفاوضات الآن، ولكن الاختلاف يأتي بخصوص السعر الذي يقدر في حدود 80 مليون يورو.

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وسيكون المبلغ شاملاً قيمة الانتقال الكاملة للاعب، بالإضافة لحوافز إضافية متعلقة بالمشاركات وتحقيق عدداً من الأهداف والأرقام مع البلوز.

الصحفي الإيطالي أكد أن البلوز توصل قبل مدة طويلة لاتفاق شخصي مع اللاعب، كما أشارت تقرير في ألمانيا إلى موافقة ليفركوزن على عدم مشاركة اللاعب في الدوري الأوروبي.

هافيرتس هو أحد أفضل المواهب في العالم حاليًا ويلقى اهتمامًا من أغلب كبار القارة العجوز وعلى رأسهم بايرن ميونخ وريال مدريد.

رودي فولر، المدير الرياضي لليفركوزن، أشار في أكثر من مناسبة إلى أن المحافظة على هافيرتس باتت مستحيلة، لكن حال عدم وصول عرض بقيمة 100 مليون يورو فلن تقوم الإدارة ببيع نجمها أبدًا.

ريال مدريد وبحسب تقارير من صحيفة بيلد الألمانية عرض 80 مليون يورو في بداية هذا الصيف على ليفركوزن، لكن الجواب كان رفضًا قطعيًا من إدارة فولر.

الجدير بالذكر أن هافيرتس سيكون بذلك هو الصفقة الثالثة لتشيلسي هذا الموسم بعد التعاقد مع المغربي حكيم زياش من أياكس وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.