أخبار ريال مدريد: حكيمي يستعد للكشف الطبي و!فان دي بيك على وشك الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 28 يونيو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 28 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 28 يونيو 2020:

مايورل مطلوب في فالنسيا وفياريال

بحسب سيرخيو سانتوس الصحفي في صحيفة آس، فإن فياريال وفالنسيا مهتمان بالتعاقد مع بورخا مايورال من ريال مدريد في سوق الانتقالات.

ويخوض المهاجم فترة إعارة مع ليفانتي هذا الموسم، ورغم مشاركته في 30 مباراة لم يسجل إلا 8 أهدافٍ فقط، ومع تبقي سنة واحدة في عقده مع الريال، قد يكون هناك تخفيض في رسوم الصفقة.

فان دي بيك وأونانا وتاجليافيكو قد يرحلوا هذا الصيف

يجهز إريك تين هاج مدرب أياكس نفسه لخسارة نيكولاس تاجليافيكو مع بداية سوق الانتقالات، كذلك نجم الوسط دوني فان دي بيك والحارس أندريه أونانا.

الظهير الأيسر الأرجنتيني مطلوب في تشيلسي وآرسنال ، في حين أن فان دي بيك مرتبط بريال مدريد ومانشستر يونايتد ، أما أونانا فلا يوجد أندية مهتمة ظهرت على السطح لكن المدرب الهولندي متخوف من رحيله.

بوش: هافيرتس لا يفكر في سوق الانتقالات كثيرًا

قال بيتر بوش مدرب باير ليفركوزن إن كاي هافيرتس "لا يفكر كثيرًا" في الانتقال الصيفي رغم ارتباطه القوي بالانتقال إلى تشيلسي.

يستمتع هافيرتس حاليًا بأفضل موسم فردي له حتى الآن في باي أرينا، حيث سجل 16 هدفًا بينما وضع أيضًا تسع تمريرات في 42 مباراة في جميع المسابقات.

ويذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يخضع للمراقبة من قبل قائمة طويلة من الأندية الراغبة في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية ، بما في ذلك بايرن ميونخ وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد .

بوروسيا دورتموند: لا يوجد أي فريق قادر على سعر سانشو وهالاند سيبقى

كشف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند على صعوبة رحيل لاعبه جادون سانشو عن صفوفه في الصيف.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها فاتسكه لصالح قناة "سبورت 1" الألمانية، وأكد خلالها أن سعر اللاعب لن يقدر عليه أي فريق.

وتطرق خلال التصريحات نفسها للحديث عن مستقبل اللاعب الجديدة في صفوف النادي إرلينج هالاند، المنضم في يناير الماضي.

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تحديد موعد الكشف الطبي لحكيمي

أوضحت "سكاي" وعديد المصادر أن صفقة انتقال أشرف حكيمي من ريال مدريد نحو إنتر قد انتهت عملياً مقابل 40 مليون يورو، وخمسة ملايين إضافية في شكل حوافز.

وأضافت التقارير أن اللاعب سيتواجد الثلاثاء المقبل بحد أقصى في ميلانو من أجل توقيع العقود والانتقال رسمياً لصفوف ناديه الجديد بداية من يوليو القادم.