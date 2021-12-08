أخبار ريال مدريد: آرسنال يريد فاسكيز.. ومارسيلو يقرر مصيره

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن آرسنال الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع لوكاس فاسكيز ظهير وجناح ريال مدريد.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن آرسنال يراقب وضع فاسكيز الحالي في ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاسكيز يفكر في مغادرة ريال مدريد، في ظل تراجع دقائق لعبه خلال الموسم الحالي تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أكدت أن مارسيلو سيرحل عن ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي.

وأكدت أن البرازيلي من المقرر أن يعود إلى نادي فلومينينسي البرازيلي، الذي بدأ معه مسيرته، وانطلق منه إلى ريال مدريد في عام 2007.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد لمزاحمة برشلونة في الصراع على خدمات داني أولمو جناح لايبزيج الألماني.

ريال مدريد مستعد لتقديم عرض لاستعارة اللاعب الإسباني في يناير المقبل، مع إدراج شرط بإلزامية الشراء في نهاية الموسم.



صحيفة "Fichajes" الإسبانية تؤكد أن نادي إشبيلية مصر على محاولة التعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد.

ويرغب جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية، والمدير الفني الذي أعاد ماريانو إلى ريال مدريد في الحصول على خدمات المهاجم البعيد عن المشاركة مع النادي الملكي.

ويرى لوبيتيجي أن ماريانو قادر على مساعدة هجوم إشبيلية بشكل أكبر بالنظر إلى الخبرة الطويلة التي يملكها.

