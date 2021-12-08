حلم المونديال يراود مارسيلو.. البرازيلي قرر الرحيل عن مدريد

أصبحت أيام البرازيلي مارسيلو معدودة في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث لا توجد نية من إدارة الملكي في تجديد عقده مع الفريق.

عقد مارسيلو مع ريال مدريد يستمر حتى 30 يونيو 2022، وتراجعت دقائق البرازيلي المخضرم بشكل واضح خلال الموسمين الماضيين.

صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أكدت أن مارسيلو سيرحل عن ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي.

وأكدت أن البرازيلي من المقرر أن يعود إلى نادي فلومينينسي البرازيلي، الذي بدأ معه مسيرته، وانطلق منه إلى ريال مدريد في عام 2007.

لماذا سيرحل مارسيلو عن ريال مدريد؟

قرر مارسيلو العودة إلى البرازيل من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام، ليمنح نفسه فرصة تمثيل منتخب البرازيل خلال بطولة كأس العالم 2022.

وتراجعت دقائق مارسيلو مع ريال مدريد منذ وصول الفرنسي فيرلان ميندي إلى الفريق، وابتعد البرازيلي شيئًا فشيئًا عن التشكيل الأساسي.

وانتقل المدافع المخضرم من كونه أحد اللاعبين الأساسيين لمجرد فرد في الفريق.

وخلال الموسم الماضي لعب مارسيلو 19 مباراة فقط في كافة البطولات بإجمالي 1339 دقيقة لعب، بينما خاض في الموسم الحالي خمس مباريات بإجمالي 140 دقيقة فقط.

ماذا قدم مارسيلو مع ريال مدريد؟

وعلى مدار السنوات التي ارتدى فيها قميص ريال مدريد، أصبح مارسيلو أكثر اللاعبين الأجانب خوضًا للمباريات مع النادي الملكي.

ولعب مارسيلو 533 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 38 هدفًا وقدم 101 تمريرة حاسمة.

وحقق مارسيلو 22 لقبًا خلال فترته مع ريال مدريد، من بينها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وخمسة ألقاب في الدوري الإسباني.

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