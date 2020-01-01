سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار تشيلسي في ميركاتو صيف 2020

تعرف على أخبار تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات الجديدة واللاعبون الجدد ومن هم الراحلون عن البلوز في الميركاتو؟

لا شك أن تشيلسي واحدًا من أهم أندية كرة القدم في جميع أنحاء العالم، فلديه شعبية جارفة ممتدة من أوروبا إلى الصين والولايات المتحدة مرورًا بالوطن العربي.

يعاني البلوز منذ رحيل هازارد إلى ريال مدريد، ولكن تمكنوا من الحصول على المركز الرابع هذا الموسم والوصول لدوري أبطال أوروبا، وبعد فترة غير موفقة منذ تحقيق اللقب موسم 2016/2017 يبدو أن الفريق بدأ يتحسس طريق العودة للتويج بصفقات قوية.

لم يكن من المعتاد رؤية تشيلسي يقوم بمثل هذه الصفقات، خاصة بعد تفريطهم في النجم محمد صلاح أحد أبرز هدافي ليفربول و الرائع كيفن دي بروين المتألق دائمًا في صفوف السيتي

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ما هي صفقات تشيلسي الجديدة في سوق الانتقالات؟

قام تشيلسي بالعديد من الصفقات المميزة، سنلقي نظرة على هذه الصفقات التي ينتظر منها عشاق البلوز الكثير في الموسم المقبل

كاي هافيرتس - باير ليفركوزن

النجم الألماني صاحب ال21 عامًا هو أغلى صفقة لتشيلسي هذا الموسم حيث كلف الفريق 72 مليون جنية إسترليني

تيمو فيرنير - لايبزيج

المهاجم الألمامي صاحب ال24 عامًا، كلف الفريق 47.7 مليون جنيه إسترليني

بن تشيلويل - ليستر سيتي

المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 24 عامًا، بلغت قيمة الصفقة 45 مليون و180 ألف جنيه إسترليني

حكيم زياش - أياكس

النجم المغربي المتألق صاحب ال27 عامًا، سيشكل بالطبع قوة كبيرة لتشيلسي، والفريق في حاجة له خاصة بعد رحيل المهجم موراتا، وكلفت الصفقة 36 مليون جنية إسترليني

تيجاو سيلفا

المدافع البرازيلي المتألق مع باريس سان جيرمان، تمكن تشيلسي مع التعاقد معه بشكل مجاني بعد رفض اللاعب التجديد لصالح العملاق الفرنسي.

الصفقات الرسمية لتشيلسي

اللاعب السعر الفريق إدوين أندرسون 40,000 جنيه استرليني جوتنبرج مالك موزرسيلي مجانًا ليتون أورينت حكيم زياش 36 مليون جنيه استرليني أياكس جيمي تاوريانين غير معلن هلسنكي تيمو فيرنير 47.7 مليون جنيه استرليني لايبزيج كزافيي مبويامبا مجانًا برشلونة بن تشيلويل 45.180 مليون جنيه استرليني ليستر سيتي مالانج سار مجانًا نيس تياجو سيلفا مجانًا باريس سان جيرمان كاي هافيرتس 72 مليون جنيه استرليني باير ليفركوزن تيدي شارمن لوي غير معلن بيرتن ألبيون

من رحل عن تشيلسي في سوق الانتقالات؟

هناك عدد من اللاعبين الذين يمكن اعتبارهم زائدين عن الحاجة في تشيلسي، ومنهم من تم بيعه لتدعيم النادي ماليًا لإتمام الصفقات الجديدة.

ألفارو موراتا

يعد أبرز الراحلين عن تشيلسي، قضى المهاجم الموسم على سبيل الإعارة مع أتليتكو مدريد الذي قرر ضمه بشكل نهائي بعد تألقه معهم .

ماريو باشاليتش

رحل الكرواتي إلى الدوري الإيطالي مع نادي أتالانتا

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ناثان دي سوزا

رحل البرازيلي ليلعب في دوري موطنة مع نادي أتليتكو مينييرو

ويليان

النجم البرازيلي من أبرز الراحلين عن الفريق، حيث كان من اللاعبين المؤثرين بالتشكيل وصاحب خبرة إحترافية ودولية كبيرة

بيدرو

النجم الإسباني صاحب الـ33 عامًا، هو أيضًا من الراحلين عن الفريق هذا الموسم

الآن سنلقي نظرة على جميع اللاعبين المنضمين إلى تشيلسي في ميركاتو 2020

الراحلون عن تشيلسي

اللاعب السعر الفريق ألفارو موراتا 50.4 مليون £ أتليتكو مدريد ريتشارد نارتي - - مارسيل لافينير - - جيك أسكيو - - جوردان آينا - - جيمس كلارك - - ناثان دي سوزا 2.7 مليون £ أتليتكو مينييرو جوش جرانت مجانًا بريستول روفرز نيوكولاس تيي غير معلن فيتوريا جيماريش جيكوب مادوكس غير معلن فيتوريا جيماريش ويليان مجانًا أرسنال ماريو باشاليتش 13.5 مليون £ أتالانتا بيدرو رودريجز مجانًا روما