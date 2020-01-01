سوق انتقالات صيف 2020: متى يبدأ الميركاتو في أوروبا والوطن العربي؟

يقدم جول كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الصيفية 2020، مواعيد بدء وانتهاء الميركاتو في أوروبا، مصر، السعودية، وجميع أنحاء العالم؟

هناك العديد من التطورات والتغيرات التي شهدتها كرة القدم في السنوات الأخيرة، أبرزها أسعار اللاعبين التي ارتفعت بشكلٍ جنوني وساهمت في زيادة شعبية اللعبة، وأصبح على إثرها العديد من محبي المستديرة حول العالم يترقبون موعد فتح وانتهاء سوق الانتقالات سواءً الصيفية أو الشتوية.

ينضم إلى الإثارة المعتادة للسوق والصراع والتنافس بين الأندية، هذا الوباء الذي ضرب العالم مؤخرًا، فيروس كورونا، والذي من شأنه أن يؤثر كثيرًا على مجريات الأمور في الميركاتو المقبل.

الاتحاد الأوروبي والفيفا يسعيان إلى إنهاء الموسم قدر المستطاع قبل 30 يونيو، وجزء منذ ذلك يرجع إلى عقود اللاعبين والقدرة على سير سوق الانتقالات بالطريقة المعتادة وبدون أي أزمات، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك الأمر في ظل تفشي كورونا بصورة ستؤخر بوضوح من انطلاق كرة القدم مرة أخرى.

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لا يمكن الإغفال عن أنه ورغم وجود كورونا لكن الأندية لا تتوقف عن الحديث عن خططها في سوق الانتقالات أيضًا، والصحف بدورها لا تتوقف عن نشر الشائعات، بالتالي، فحمية السوق لا تزال متوفرة مهما كانت الأجواء المحيطة.

أزمة اقتصادية بصددها عالم كرة القدم إن تواصل تأخر انطلاق منافسات كرة القدم، الأكيد أنها ستؤثر على الأسعار بقدر كبير، فالأندية وبعد الرخاء الاقتصادي الكبير في السنوات الماضية، ستبدأ في معاناة ستجعل الأسعار تعود إلى سابقها بعد أن أصبح رقم 100 مليون في صفقة هو رقم عادي وليس أسطوري كما كان من قبل.

أندية إيطاليا وألمانيا سيكونًا الأكثر تضررًا على الأرجح، بينما ستصمد أندية إنجلترا بسبب قوتها الاقتصادية الراهنة ولكن ربما ليس لمدة طويلة، الأمر نفسه لإسبانيا، مما يُنذر بأن هذا السوق سيشهد تغييرات للاعبين وللسياسات وكل شيء.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2020

ويقدم موقع جول العربي كل ما تريد معرفته عن مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2020، متى يفتح، ومتى يغلق في جميع أنحاء العالم؟

متى يبدأ سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي؟

سيبدأ سوق انتقالات صيف 2020 في إنجلترا في موعد متأخر هذا العام، وبالطبع السبب هو تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى توقف الدوري الإنجليزي وبالتالي تأخر الميركاتو.

الموعد الجديد لسوق الانتقالات هو 26 يوليو 2020، قبل أيام قليلة من نهاية الموسم.

لم يحدد الاتحاد الأوروبي أي موعد لانتهاء السوق في الدوريات المختلفة هذا الموسم، لكنه نصح بألا يتخطى 5 أكتوبر 2020.

الموعد الأصلي للميركاتو في الدوري الإنجليزي الذي كان في السنوات السابقة هو 10 يونيو، أما نهايته فعادةً ما تكون في 1 سبتمبر.

متي يبدأ سوق الانتقالات في الدوري الإسباني؟

في إسبانيا ، يجب أن يبدأ سوق الانتقالات عند انتهاء الدوري الإسباني ، مما يعني أن بداية الميركاتو ستكون بعد 18 يوليو.

كما ذكرنا، التاريخ الموصى به من الاتحاد الأوروبي لانتهاء سوق انتقالات الصيف في جميع الدوريات هو 5 أكتوبر.

في السابق كان ميركاتو الصيف يبدأ في 1 يوليو وينتهي في 1 سبتمبر.

متى يبدأ سوق الانتقالات في الدوري الإيطالي؟

سيختتم الدوري الإيطالي في 2 أغسطس 2020، لكن نافذة الانتقالات لن تفتح في إيطاليا حتى يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.

ستكون هناك فجوة زمنية بين انتهاء الدوري وبداية بحث الأندية عن اللاعبين وبين بداية سوق الانتقالات، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن عدد من الصفقات قبل بداية الميركاتو.

سينتهي سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا هذا العام في 5 أكتوبر 2020، تماشيًا مع توصية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

متى يبدأ سوق الانتقالات في الدوري الألماني؟

بالنظر إلى أن الدوري الألماني انتهى في يونيو، فإن سوق الانتقالات سيبدأ في 15 يوليو ويستمر حتى 5 أكتوبر 2020.

هناك بعض الصفقات التي حسمت قبل بداية الميركاتو، على غرار تيمو فيرنر من لايبزيج إلى تشيلسي وأشرف حكيمي الذي انتقل من بوروسيا دورتموند إلى الإنتر، لكن الصفقات ستتم رسميًا مع بداية السوق رسميًا.

متى يبدأ سوق الانتقالات في الدوري الفرنسي؟

على عكس الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، اتخذت رابطة الدوري الفرنسي قرارًا مبكرًا بإلغاء موسم 2019-20، وهو ما يعني أن سوق الانتقالات سيبدأ في موعده المعتاد 10 يونيو 2020.

يقتصر الأمر على الصفقات المحلية فقط، ومن غير المحتمل إلى حد كبير أن تتمكن فرنسا من إبقاء نافذة الميركاتو حتى 5 أكتوبر.

جدول مواعيد بدء وانتهاء الميركاتو في أوروبا:

الدوري موعد بدء سوق الانتقالات موعد انتهاء سوق الانتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441 الإثنين 5 أكتوبر 2020،

18 صفر 1442 الدوري الإسباني الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441 الإثنين 5 أكتوبر 2020،

18 صفر 1442 الدوري الإيطالي الثلاثاء 1 سبتمبر 2020،

13 محرم 1442 الإثنين 5 أكتوبر 2020،

18 صفر 1442 الدوري الألماني الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 الإثنين 5 أكتوبر 2020،

18 صفر 1442 الدوري الفرنسي الأربعاء 10 يونيو 2020،

18 شوال 1441 لم يتحدد

متى يبدأ سوق الانتقالات في السعودية ومصر والوطن العربي؟

لم تعلن رابطة دوري في الوطن العربي حتى الآن عن موعد بداية سوق الانتقالات إلا الدوري السعودي ، والذي سيبدأ باب سوق الانتقالات يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442